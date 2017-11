Carlos Soler rompe el cuentakilómetros

El centrocampista del Valencia CF, Carlos Soler, viene de jugar seguramente su partido más flojo de la temporada ante el Leganés, pero no conviene olvidar que no siempre puede estar de diez teniendo en cuenta que lo juega todo... con Marcelino García Toral y con Albert Celades. Es el único que ha jugado todos los partidos de liga como titular y el internacional más utilizado del equipo. Le ha tocado hacer de Parejo y Kondogbia y no descansa en la Sub´ 21. Hasta le tocó jugar al final en la Copa del Rey en Zaragoza. Acumula 1.257 minutos y eso que estamos todavía a mitad de noviembre. Carlos ha roto el cuentakilómetros.

El único que ha jugado todos los partidos de titular en Liga

Carlos Soler es el único futbolista del Valencia CF que ha jugado como titular las once primeras jornadas de Liga. Ningún otro jugador lo ha hecho esta temporada a las órdenes de Marcelino. El mediocentro lleva once de once titularidades. No ha tenido descanso en Liga a diferencia de otros compañeros con diez partidos de inicio en sus piernas. Dani Parejo se perdió el partido contra el Alavés por sanción, Geoffrey Kondogbia no jugó contra el Athletic de Bilbao también por acumulación de tarjetas amarillas, José Luis Gayà entró en las rotaciones del técnico en el partido entre semana contra el Málaga, Simone Zaza fue suplente contra el Levante, Rodrigo Moreno empezó desde el banquillo ante el Málaga en favor de Santi Mina y Neto Murara dejó su puesto en la portería a Jaume contra la Real Sociedad en Anoeta. Soler no solo ha sido fijo para Marcelino en la banda. El técnico también ha echado mano del centrocampista siempre que ha habido bajas en el doble pivote. Actuó de ´6´ contra el Athletic en Mestalla por la baja de 'Kondo' y también asumió el rol de ´8´ ante el Alavés en Mendizorroza ante la ausencia de Dani. Como buen comodín siempre está en el campo. Su polivalencia le convierte casi en insustituible.

El internacional del Valencia que más juega en los parones

Igual de fijo es Carlos para la Selección Sub´ 21. Mientras la mayoría de jugadores de la plantilla del Valencia disfrutan de un parón internaciones, Soler acumula kilómetros y kilómetros en sus piernas. Albert Celades no le ha dado ni un minuto de descanso en los tres partidos oficiales de la clasificación para el Europeo Sub´ 21. Disputó los noventa minutos completos contra Estonia, Eslovaquia e Islandia. Por si fuera poco, le dio media parte en el amistoso del 1 de septiembre contra Italia con la que se iniciaba un nuevo ciclo en la Rojita. Carlos suma en total 315 minutos internacionales. Muchos más que el resto de jugadores de Marcelino. Guedes acumula 132 minutos entre la absoluta y Sub´ 21 portuguesa. El siguiente es Rodrigo con sus 82 minutos del Rico Pérez con la selección española. Toni Lato, por su parte, también jugó los 45 minutos de aquel amistoso de la Sub´ 21 ante Italia. Nemanja Maksimovic y Fabián Orellana fueron convocados con Serbia y Chile respectivamente este temporada, pero ambos regresaron a Paterna a cero.

El único de la plantilla que superado los 1.000 minutos

Soler es el único futbolista de la primera plantilla que ha sobrepasado los mil kilómetros entre los partidos con el Valencia y los compromisos internacionales. Suma un total de 1.257 minutos desde que empezó la temporada a las órdenes de Marcelino. Una barbaridad teniendo en cuenta que estamos todavía a mediados de noviembre. El compañero que más se acerca a la barrera de los mil minutos es Dani Parejo. Acumula 973 sin ser internacional. Eso sí, jugó de inicio el partido de Copa del Rey contra el Zaragoza en La Romareda. El siguiente en ese ranking de minutos de la temporada es Rodrigo Moreno. Lleva 923 de los cuales 82 los jugó en el partido internacional contra Albania con el que la Selección Española se clasificó para el Mundial de Rusia. Neto (900), Gayà (885), Zaza (851) y Guedes (821) con minutos oficiales también en el PSG son los siguientes. Ferran Torres sí llega hasta 1.077 con minutos en el Mestalla y, sobre todo, su actuación en el Mundial Sub' 17 de la India.

Y van 28 jornadas consecutivas de Liga jugando

El cuentakilómetros de Carlos Soler está encendido desde la temporada pasada. El joven futbolista acumula una racha de 28 partidos de liga consecutivos jugando entre la campaña actual y la anterior. Hay que remontarse a la jornada 22 del pasado curso para encontrar su última ausencia. Fue en la jornada 22 en la visita al Betis (0-0) cuando Soler cumplía un partido de sanción por una roja. Desde entonces lo ha jugado absolutamente todo como titular. Solo en tres de ellos fue suplente contra el Athletic de Bilbao, el aplazado contra el Real Madrid y el penúltimo del año pasado frente al Espanyol ya sin nada en juego. Por si fuera poco, el futbolista fue citado por Celades para disputar el Europeo Sub´ 21 de Polonia. Jugó los noventa minutos del tercer partido de la fase de grupos contra Serbia. Carlos Soler suma y crece. Y por si fuera poco estuvo en la última prelista de Julen Lopetegui.