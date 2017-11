Gabriel Paulista está resfriado

El Valencia ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna con la ausencia esperada de los seis jugadores que están con sus selecciones, incluido Zaza aunque no va a participar en el partido con Italia. La sorpresa, Gabriel Paulista, que estuvo en Paterna pero no salió a ejercitarse con el resto.

¿Por qué? El central no ha podido participar en la primera sesión de la semana por culpa de un resfriado. El brasileño fue explorado por el cuerpo médico y se decidió que no saltara al césped. No es importante y el cuerpo técnico cuenta con él para el partido de liga del domingo contra el Espanyol.

El resto de jugadores entrenaron con normalidad en una sesión con bastante trabajo físico en el gimnasio y rondos. Este martes está prevista la llegada de Simone Zaza para evaluar la rodilla y conocer el alcance exacto de sus molestias. Marcelino espera contar el miércoles con el resto de internacionales: Gonçalo Guedes, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Toni Lato, y Nemanja Maksimovic. Todos ellos juegan este martes con sus respectivas selecciones. Ferran Torres, como la semana pasada, sigue siendo uno más de la primera plantilla.