Fichajes: Sandro, objetivo del Valencia para la delantera

El Valencia considera que de las necesidades que presenta la plantilla, la más prioritaria es fichar un delantero en el mercado invernal. El calendario se aprieta a partir de enero, tres efectivos son muy pocos –especialmente con vistas al año que viene, donde el equipo disputaría competición europea– y si faltaba algo era la preocupación en torno al estado de la rodilla de Zaza, cuya dolencia en la articulación le ha dado tres avisos en cinco semanas: no es grave pero el jugador tiene dolor y los médicos saben que le seguirá persiguiendo en el futuro.

Marcelino y Mateu Alemany, en coordinación con la secretaría técnica, han activado ya el protocolo previo a cualquier fichaje. Hace semanas que comenzaron a explorar las opciones que ofrece el mercado, a sondear jugadores, clubes e intermediarios y según ha podido saber SUPER uno de los nombres que más gustan al técnico asturiano para reforzar el ataque es el de Sandro Ramírez, futbolista del Everton. El canario aterrizó en Goodison Park en verano tras una gran temporada en el Málaga –anotó 16 goles entre Liga y Copa–sin embargo, y pese a que tiene virtudes como la agresividad, la exhuberancia física o la velocidad, no ha acabado de entrar con buen pie en la Premier. Su perfil cautiva a los responsables de la parcela deportiva. El Valencia CF está muy pendiente de su situación.

En el Everton no está teniendo protagonismo durante el primer tercio de temporada y su fichaje, a la espera de encontrar una fórmula, es factible. En los once partidos que ha disputado su equipo en la Premier Sandro solo ha jugado 500 minutos (en 24 partidos oficiales), en los que no ha conseguido marcar ningún gol y encadena cuatro jornadas fuera de la convocatoria. Hace más de un mes que no juega en la Premier y la última vez que tuvo minutos fue el 19 de octubre en la Europa League ante el Olympique de Lyon. No era un hombre importante para Koeman ni tampoco parece serlo ahora para David Unsworth, técnico interino. Su realidad, en cualquier caso, podría cambiar con la llegada de otro responsable al banquillo de los toffees. En cuestión de meses ha pasado de ser una de las referencias más absolutas del Málaga a perder protagonismo e influencia a la carrera en Inglaterra desde su traspaso, cifrado en torno a los 6 millones de euros.



Potencia, buen golpeo y gol

Se lesionó a finales de agosto y pasó a ser la tercera opción por detrás de Rooney y del jovencísimo Dominic Calvert-Lewin. Incluso Niasse, que durante las primeras jornadas participaba con el equipo Sub-21, ha acabado pasándole por delante y lleva cuatro goles en seis partidos. Desde el principio ase le ha notado ansioso por marcar, le costaba combinar y en los primeros partidos fue criticado porque se la jugaba demasiado con disparos de media y larga distancia. Con las defensas rivales no ha encontrado la facilidad que tenía en España. Si su situación no cambia, podría buscar otro contexto. El Valencia está al acecho. A Marcelino le encanta. Tiene potencia, buen golpeo, gol y contragolpe.