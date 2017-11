Portu responde al interés del Valencia CF

El futbolista del Girona, Cristian Portugués 'Portu', es uno de los futbolistas a los que está siguiendo el Valencia CF. El exvalencianista se ha convertido en una de las revelaciones de la Liga y el club, tal y como publicó SUPER, está atento a su situación. El futbolista ha concedido una entrevista al periódico 'L'Esportiu de Catalunya' y ha sido preguntado por el interés del Valencia.

"Es problable que clubes más potentes se hayan fijado en usted. Se ha hablado del Valencia, el club del que salió. ¿Cómo se lo toma?, le preguntaba el periodista. La respuesta de Portu fue la siguiente. "Si os he dicho que no aconstumbro a ver los resúmenes de los partidos, imaginaros estas cosas. Intento estar ajeno a todo lo que se diga. Al final no se sabe qué es verdad y qué no. Yo estoy muy tranquilo y muy centrado en el trabajo con el Girona", asegura. A la pregunta de si se ve muchos años en el Girona, el exvalencianista asegura: "Mientras esté a gusto aquí y ellos también estén contentos conmigo, continuaré aquí. Es donde estoy bien y donde tengo contrato".

El secretario técnico Vicente Rodríguez y Salva Grau, miembro de su equipo de trabajo, acudieron el pasado 5 de noviembre a las gradas del Ciutat de València para seguir a Pablo Maffeo y Portu en el Levante-Girona. Jorge López, también miembro de la secretaría técnica, también vio en directo a Portu en la jornada 38 de la temporada pasada en segunda división. Hace tiempo que el centrocampista -ahora jugador de ataque- se desligó del Valencia, pero el club ha seguido su evolución, primero en el Albacete y desde la temporada pasada en el Girona. Portu tumbó al Real Madrid en Montilivi a finales de octubre con un gol en el minuto 58 muy celebrado por el valencianismo.