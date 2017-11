A Lato le llueven las ofertas

Toni Lato no es titular en el Valencia CF y eso no ha pasado desapercibido para muchos clubes españoles y europeos que tienen desde hace mucho tiempo al canterano en sus agendas. El lateral izquierdo solo ha jugado de inicio en dos de los once primeros partidos de La Liga y esa circunstancia ha llamado la atención de muchos directores deportivos y ojeadores del mundo fútbol.

El de La Pobla de Vallbona, internacional sub´21 y recientemente incluido en el mejor once sub´ 20 del planeta para la prestigiosa revista británica ´FourFourTwo´, ha recibido un aluvión de llamadas en las últimas semanas procedentes de España y también del extranjero para hacerse con los servicios del jugador en calidad de cedido o para preguntar las condiciones de un posible traspaso. El dato habla por sí solo. El futbolista ya tiene seis ofertas encima de la mesa y estamos a mediados del mes de noviembre. Algunas de ellas muy interesantes de equipos que compiten en Champions League. Por suerte para el Valencia y para el propio jugador, Lato no se toca.

Lo primero que ha hecho Toni, sorprendido por el número de equipos que muestran interés, es poner en conocimiento del club todas esas llamadas que ha recibido. El jugador, como buen profesional y ante todo buen valencianista, ha querido que el club fuera consciente de lo que estaba pasando desde el primer día. De hecho, sus agentes hablaron recientemente con el Director General del Valencia, Mateu Alemany, para hacerle llegar de primera mano el interés de todos los clubes y dejar claro que su voluntad es seguir creciendo y triunfar en el equipo de su vida: el Valencia CF. El club agradeció el detalle del jugador y, sobre todo, le comunicó en persona que están muy contentos con él y que bajo ningún concepto se contempla una salida.

Ni el jugador ni el club valoran esas ofertas. Alemany considera a Lato uno de los pilares del proyecto. El mallorquín, de hecho, fue parte activa en las negociaciones con Lato el pasado mes de junio para prolongar su contrato hasta el 30 de junio de 2021 y blindarlo con una cláusula de rescisión prohibitiva de 80 millones. La misma que el club estableció para su compañero y amigo Carlos Soler.

Igual de satisfecho está Marcelino García con Lato. Así se lo ha hecho saber el técnico cada vez que tiene una conversación con el futbolista. El asturiano, de momento, solo le ha alineado como titular en dos de los once primeros partidos de la Liga. Sin embargo, la confianza es máxima. El entrenador valora mucho la capacidad que Toni está teniendo para salir en frío en las segundas mitades, muchas veces con el marcador ajustado, y rendir a un nivel tan alto como lo hace partido tras partido. Por no hablar de su compromiso, actitud e intensidad en los entrenamientos.

Convence y mucho. Jugará. De momento, Toni crece y se hace importante en el equipo aprovechando las oportunidades que le da el cuerpo técnico. Lato siempre cumple. Lo hizo con nota las dos veces que Marcelino le dio la titularidad en liga contra el Real Madrid (2-2) del Bernabéu en la segunda jornada y frente al Málaga (5-0) en Mestalla en la quinta. También en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Zaragoza. Toni solo ha jugado de inicio dos veces en Liga, pero se ha convertido en un ´fijo´ en los cambios de Marcelino en un rol similar al que Santi Mina y Andreas Pereira tienen en este equipo. Marcelino está apostando en sus onces por José Luis Gayà, pero Lato sigue siendo fundamental para el entrenador y la prueba es que ha participado en ocho de los doce partidos oficiales de la temporada.

Toni tiene cartel nacional e internacional. No es extraño que haya clubes pendiente de los minutos que juega o deja de jugar esta temporada. El lateral zurdo ha sido un habitual en las categorías inferiores de la selección española desde que era cadete y está en la agenda de los clubes más importantes de Europa. Ahora mismo es fijo en la Sub´ 21. Albert Celades lo ha llamado en todas las convocatorias en este nuevo ciclo de la Rojita y si no lo está alineando de titular es porque el lateral zurdo del Espanyol, Aarón Martín, ronda los cuarenta partido en Primera y le lleva ventaja en experiencia.

La misma buena consideración tiene la prensa internacional hacia él. Toni Lato. La revista británica ´FourFourTwo´ le incluyó recientemente en el once ideal sub´ 20 del mundo junto a jugadores de talla mundial como Kylian Mbappé del PSG, Gianluigi Donnarumma del Milán o Rashford del United.