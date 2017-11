Javi Fuego: "Marcelino me hizo mejor futbolista"

Javi Fuego: "Marcelino me hizo mejor futbolista" I. HERNÁNDEZ

Javi Fuego vivirá este domingo un partido "muy especial" para él frente al Valencia CF, que "significa mucho" en su carrera deportiva y también a nivel sentimental. El centrocampista astuariano se medirá a su exequipo y a uno de los entrenadores que más le han marcado como futbolista: Marcelino. "Con él no puedo ser objetivo. Tengo una relación personal buena con él, me entrenó en el filial del Sporting y en el primer equipo. Me hizo mejor como futbolista, cogió mis virtudes y las hizo mejores y los defectos, menores. Exige mucho".

En cuanto al Valencia y su buena dinámica esta temporada, el asturiano ha destacado el "acierto" del club con el entrenador y el cuerpo técnico: Su momento es consecuencia lógica de hacer las cosas bien. Es una gran institución con una gran masa social y con recursos para hacer las cosas bien.

Estas son sus declaraciones:

Duelo ante el Valencia

Es un partido muy muy especial para mí porque nos medimos a un equipo que significa mucho en mi carrera y a nivel sentimental también. El cambio que han tenido creo que tenía que pasar, es una gran institución con una gran masa social y con recursos para hacer las cosas bien. Creo que ha acertado con el entrenador y el cuerpo técnico. Su momento es consecuencia lógica de hacer las cosas bien.

Su equipo

Creo que hay una evolución porque no partimos de cero, partimos del curso pasado. Nos costó coger los conceptos y ahora los tenemos. Pero hay que refrendarlos con puntos y estar mejor en la clasificación. Hay que aunar sensaciones y puntos.

Nivel del Espanyol

Está claro que la derrota del último partido, en Vitoria, escuece, por cómo se dio. Pero estas dos semanas hemos entrenado muy bien, como siempre, y tenemos ganas de que llegue el domingo. Hay mucha competencia y el míster decidirá. Y habrá un buen horario, que ya toca.

Racha goleadora del Valencia

Preparamos el partido como los preparamos todos. Analizamos al equipo contrario. Sabemos las virtudes y defectos del rival y nuestro.

¿Cómo espera el partido?

Es un partido que a nivel mental me implica más durante toda la semana a la hora de pensar en los movimientos del contrario y nuestros, soy muy pesado en eso. Se trata de dos equipos marcados por las características de los entrenadores, cualquier error puede marcar la diferencia y te lleva a ganar o a perder el partido. Disfruto cada encuentro en Primera a tope, pero esta semana me como aún más la cabeza. La posesión estará muy repartida.

Cambio en el juego del Valencia

La realidad y los puntos muestran que tenemos mejores resultados contra equipo de arriba. Pero la mentalidad es la misma en todos los partidos. Si hay una característica vital es que no se negocia el esfuerzo y da igual qué camiseta tienes delante. Aunque jugamos en casa y hay que darle una alegría a la afición.

Proyecto del Espanyol

Tenemos que saber que es un deporte de masas en la que mucha gente opina. Esto se soluciona a base de trabajo. Por trabajo nadie va a dejar nada sin hacer, lo debe tener claro el aficionado y el socio. Hay recursos para estar en mejores posiciones y les pediría que no tuvieran dudas

Diferencia de proyectos

Cada club tiene sus características, y hay muchos condicionantes externos e internos que son distintos. Me alegro mucho de la situación en la que está y ojalá esté ahí al final de temporada, pero el domingo quiero sumar los tres puntos. Pero los proyectos de ambos clubs son diferentes.

Temporada irregular

No falta ni trabajo ni condiciones, sólo falta el resultado

Marcelino

No puedo ser muy objetivo, tengo una relación personal buena con él. Me entrenó en el filial del Sporting y en el primer equipo. A mí me hizo mejor como futbolista, cogió mis virtudes y las hizo mejores y los defectos, menores. Exige mucho, vive por y para el fútbol. Creo que es técnico ideal del proyecto del Valencia. Más allá de los resultados, tiene un gran entrenador.

Ambiente

Siempre he destacado el gran ambiente que me encontré. Somos compañeros y amigos. La gente que menos juega mantiene el nivel del entrenamiento y el buen rollo. A los que nos está tocando jugar, es bueno y necesario que agradezcamos a esa gente que lo hace menos ese apoyo, porque mantienen el nivel alto de compromiso y entrenamiento. Desde dentro se vive así. En ningún sitio que he estado ha habido tanta competencia y nos hemos llevado tan bien. Casi todos, son amigos y compañeros. Se vive la relación desde el respeto.