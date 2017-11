Jonathan Ondina, el nutricionista del Valencia

Jonathan Ondina es el nutricionista del Valencia CF, pero no todo lo que rodea a la alimentación y forma física de los hombres de Marcelino depende de él. La figura de Rieta, el cocinero, está siendo clave. Él se ha convertido en el gran aliado de los futbolistas, que saben que deben mantenerse en niveles bajos de grasa corporal. Para cubrir las necesidades nutricionales y que no se pasen de la raya, Rieta prepara con sus pautas recetas para que se la lleven a casa y se olviden de cocinar, una medida que empezó para contener a Banega y que hoy la piden los jugadores. "Por ejemplo, si te pongo la pasta integral de kamut sin más en el plato vas a pensar que estoy de coña, el sabor no es agradable", expone Ondina, "pero si esa pasta te la hago con frutas del mar, le echamos langostinos, berberechos y la aderezamos con aceite de oliva hacemos un plato más rico y que mantiene el nivel nutricional".



Contagiar un estilo de vida a los jugadores

El nutricionista del Valencia predica con el ejemplo... Es pura fibra. "Me gusta competir con ellos en estar mejor. Lo que ve el futbolista es importante, tienen que ver que es un estilo de vida", dice. Suya es una parte de culpa de la ausencia de lesiones este año.