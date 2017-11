Las locas confesiones de un exobjetivo del Valencia CF

Pablo Daniel Osvaldo es uno de esos casos locos que aparecen en la élite del fútbol de vez en cuando. No se trataba de un crack mundial ni tampoco jugó en Real Madrid o FC Barcelona, pero el delantero argentino nacionalizado italiano tuvo sus momentos de estrellato en equipos como la Juve, Inter, Espanyol, Roma o Boca Juniors hasta retirarse con sólo 30 años y numerosos equipos interesados en sus servicos. El ariete se pasó al mundo de la música, concretamente al rock para liderar el grupo 'Barrio Viejo'. Recientemente en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport', el que fuera objetivo del Valencia CF reconocía que llegó a "tener miedo de la gente". Osvaldo no era feliz en el mundo del fútbol: "Antes que el dinero prefiero el asado y la cerveza. Era un rebelde que he cometido muchos errores, pero era el mejor".

Hace un año le llamó Jorge Sampaoli para tratar de incorporarlo al Sevilla. Me dijo: "Dani, no te pido nada. Haz lo que quieras en el campo y fuera, pero necesito un delantero", a lo que respondí que había un festival de rock y me dijo que no podía perdérmelo ¡Dos locos!.