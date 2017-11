Marcelino desvela la lesión de Simone Zaza

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha explicado en rueda de prensa los problemas físicos que tiene Simone Zaza en la rodilla. El técnico asturiano afirma que tiene "un menisco roto y se juega y se entrena hasta que la rodilla dice hasta aquí. Y si es así se opera". Preguntado por la posibilidad de que el Valencia fiche un delantero debido a este contratiempo, Marcelino dice que él no está pensando en eso, pero admite que la secretaría técnica está trabajando. Al respecto, SUPER ya informaba el pasado martes de que uno de los delanteros que el club tiene en la agenda es el canario Sandro Ramírez, actualmente en el Everton de la Premier League.

¿Cómo está Zaza y que le pasa?

Voy a intentar explicarlo, aunque pude que sea un poco impreciso, Simo desde hace bastante tiempo tiene una rotura parcial del menisco externo, en este proceso ha tenido situaciones de molestias que perduran por un espacio de tiempo corto y que después, a los tres días empieza a entrenar con normalidad, ¿qué puede suceder? Que se alargue en el tiempo siempre que no influya en la articulación y haya riesgo de lesión o que se bloquee la rodilla y haya que pasar por quirófano. Para este domingo lo que sí os puedo decir es que está apto, ha entrenado con normalidad con actitud y sin ninguna limitación de ningún tipo.

¿Qué guión de partido espera?

Es complicado porque el Espanyol es su campo competitivo, que está muy bien organizado, aquí conocéis a Quique, es un gran entrenador, en todos sus equipos se ve que hay unos automatismos y un estilo de juego definido, es un equipo comapcto, bien organziado y rápido en la organzación defensiva, hay que tener mucho cuidado, tiene buenos jugadores, concozco a sus delanteros, los he tenido, dos extraordinarios futbolistas y personas y habrá que tenerlos muy en cuenta, tanto Leo como Gerard, luego tiene un centro del campo compensado, por fuera un jugador que se asocoa bien por dentro, es un equipo similar al nuestro que nos va a exigir un nivel máximo y de precisión en el juego.

¿Cómo está la defensa?

En la lídea defensiva tenemos un problemita menor con Gayà, pero ha entrenado con noramalidad y creo que va estar apto con toda seguridad. Gabriel tuvo un resfriado con proceso febril, para ya está pasado y en defensa van a estar todos los jugadores disponibles.

¿Le condiciona que Zaza lleve cuatro amarillas? ¿Y la acumulacón de minutos de Carlos Soler?

Simo lleva varios partidos con cuatro amarillas y los ha jugado perfectamente sin estar pensando en el siguiente, sin restricciones, pero yo creo que no va a ser una condición en la cual vayamos a tomar una decisión, en cuento a Carlos, lleva muchísimos minutos, haremos una valoración, según le veamos entrenar, veremos qué solución tomamos. En tres días han jugado 180 minutos, como Guedes, este 170, y vermeos qué decisión tomamos.

¿Cómo está siendo la adaptación de Ferran Torres?

Vamos a seguir hasta enero la hoja de ruta. Es un chico de 17 años, tiene un futuro por delante muy bueno y un presente que cuidar y cuidar a un chico de 17 años requiere ir pasa a paso y no adelantar los procesos y que ese adelanto no conlleve un retroceso. Tiene cabeza y talento y seguirá un proceso de adaptación. No es fácil entrenar con el primer equipo después de estar dos años con el juvenil y dos meses con el filial, hay que ir despacito, dando pasos firmes pero no muy largos para convertir un proyecto en un gran futbolista.

¿Se preocupa que se hable más del Barcelona? ¿Pendiente del derbi de Madrid?

Nosotros, mentiría si te digo que no miramos lo que hacen otros rivales, todos miramos la clasificación, y queremos luchar por unos objetivos. Si ganamos y los rivales no ganan nos favorecen, pero antes que todo eso nos interesa ganar. Dentro del grupo no nos va distraer que sea el Barça, todos estamos convencidos que sería más beneficioso para todos jugar contra el Barça después de una victoria. Estamos centrados absolutamente en ganar otro partido más y sabemos que va a ser muy difícil.

¿Se descarta que Zaza pase por quirófano?

Es que no lo sé. Los detalles se me escapan, no soy especialista en la materia, yo os traslado la situación, pero igual estamos hablando y mañana se le bloquea la rodilla. Desde mi posición nunca vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo la salud del jugador. Tiene un menisco roto y se juega y se entrena hasta que la rodilla dice hasta aquí. Y si es así se opera.

¿Si descansa Zaza se soluciona?

NO. El descanso no va a posibilitar que el menisco se pegue. No es un proceso de descanso que posibilite una recuperación absoluta.

¿Cambia los planes de fichar en el mercado de invierno?

Queda bastante tiempo hasta el mercado de invierno y veremos el proceso, ahora yo no estoy pensando en fichar, no es el momento, otra cosa es que la secretaría técnica esté trabajando, pero el entrenador no está pensando en el mercado invernal, solo en la competición.

Goles encajados fuera de casa.

Nos gustaría que fuera el primer partido de casa sin encajar, hasta ahora no hemos sido capaces de llegar al final del partido con la portería a cero y es un objetivo por el que tenemos que trabajar a corto plazo.