Los focos de las cámaras suelen detenerse en los goleadores. La gloria de las victorias simplificada en el gol y su autoría. Sin embargo, tan importante como perforar las redes rivales es mantener intacta la propia portería. Un objetivo para el que se necesita del trabajo de todo un equipo y en el que hay un protagonista número uno, el portero. Neto Murara, fichado en julio por siete millones de euros, es el del Valencia CF. Después de dos años a la sombra de Buffon en la Juventus, el brasileño se ha hecho con la camiseta de titular y, jornada a jornada, ha crecido hasta el punto de ser hoy en día uno de los cuatro arqueros más decisivos de la Liga. El meta de 28 años ha borrado las dudas del comienzo hasta colocarse a la altura de los mejores: Ter Stegen y Oblak.

Sólo el alemán del Barça, el esloveno del Atlético, Mariano Barbosa –argentino del Villarreal– y Neto cuentan tras once jornadas de competición con un porcentaje de paradas por encima del 80%. En este primer cuarto de campeonato al Valencia le han generado más ocasiones de las que le gustaría a Marcelino. Los blanquinegros reciben más de diez disparos en contra por partido. Todo una piedra en un camino inmaculado de siete victorias consecutivas, si debajo de los palos no hubieran estado Neto y Jaume, quien jugó en el triunfo en Donosti ante la Real Sociedad (2-3).

El secreto de Neto reside en el intenso día a día al que el cuerpo técnico somete a los futbolistas y, sobre todo, a la «confianza» recuperada en València. En una entrevista concedida en ´SkySports´ Italia el arquero blanquinegro explica los motivos por los que en verano decidió cambiar de aires: «Fueron dos años importantes, pero no estaba contento porque no jugaba. Si no juego no me siento feliz, tengo que sentir la competencia y las posibilidades de poder mostrarme en el campo. Todo eso en la Juve no pasaba. No tenía la confianza y por eso perdí la voluntad. Fue la razón por las que decidí probar en el Valencia y demostrar lo que valgo».



Opciones para Jaume

La portería blanquinegra goza de una excelente salud. Neto compite con Jaume. El valenciano ha sabido aprovechar también perfectamente las dos oportunidades de las que ha disfrutado. El citado choque ante la Real Sociedad y el primer partido de Copa. Marcelino está encantado con los dos, fruto de ello son las palabras del míster: «Estoy súper satisfecho del rendimiento de Neto y también del de Jaume. Merecía la oportunidad porque es súper trabajador, valencianista, siempre animando al compañero, siempre buscando el bien del equipo». Desde el golpe en el codo de Vitoria, el brasileño ha convivido con ligeras molestias y no puede descartarse que, como pasó en Anoeta, Jaume tenga la oportunidad de jugar en Cornellà-El Prat y encadenar este partido con la vuelta copera. El técnico advirtió, no hace demasiado, que el valenciano jugará algún partido más que los del torneo del K.O.

En Mestalla, sin embargo, Neto ha sido el titular en todos los partidos jugados hasta la fecha. El guardameta de Minas Gerais se ha convertido en el portero de la historia del club que menos partidos ha necesitado en la Avenida de Suècia para completar sus primeras cinco porterías a cero. De los seis rivales que han visitado al Valencia, sólo el Athletic pudo hacerle goles a Neto. Las 39 paradas de Neto son claves en la construcción de un bloque invicto. Aquel día frente a los leones evitó el empate final en Mestalla y, en jornadas anteriores, el gol del Atleti en las botas de Correa o que el Málaga se adelantase en una gris primera parte. Más tarde, Neto detuvo un penalti que retrasó la reacción del Betis, en Vitoria contuvo al Alavés con una gran mano a Munir e, igualmente, al Leganés a disparos de Szymanowski y Eraso.