¿Qué responde Carlos Soler sobre el interés del Manchester?

"Tengo contrato hasta 2021. Estoy centrado en el Valencia. De esas cosas no sé nada. Sería de tontos pensar en esas cosas ahora mismo. Lo que debo hacer es centrarme aquí que me quedan muchos años y es lo que toca", responde Carlos Soler sobre un posible interés del Manchester United en hacerse con sus servicios, tal y como se ha publicado desde Inglaterra.

El centrocampista del Valencia CF aseguró estar muy feliz y confesó que se ve muchos años en Mestalla, en declaraciones realizadas en El Partidazo de Cope. "Se queda", dijo entre risas Simone Zaza, que le acompañó en el mencionado programa. "Llevo jugando desde los siete años, trece en la Academia del Valencia. Este año estamos disfrutando este año un montón después del año anterior", aseguró Soler.

Carlos Soler, además, aprovechó para cerrar cualquier debate sobre si está feliz jugando en banda, rol que le asignó Marcelino cuando llegó: "Llevo once partidos ya jugando ahí en banda y estoy jugando bien y me estoy adaptando. Estoy aprendiendo cosas, cada partido. Se me está dando bastante bien".