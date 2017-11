Zaza: "Sobre 10, soy un 10 de feliz en Valencia. Y mi novia también"

"Sobre 10, soy un 10 de feliz en Valencia. Y mi novia también", palabras de Simone Zaza. El italiano es feliz en el Valencia CF y el conjunto de Mestalla está muy satisfecho con el rendimiento del atacante italiano. Sus goles están siendo claves para el equipo y se ha convertido en uno de los pilares del bloque de Marcelino. Declaraciones de Zaza a El Partidazo de la Cope.

Zaza tiene una idea clara en su cabeza: jugar en Cornellà-El Prat y está trabajando para eso, pese a las molestias de la rodilla que le impidieron jugar con Italia. La decisión es de Marcelino aunque él confiesa que su rodilla está "para jugar ante el Espanyol, aunque eso lo decide el míster" y que no se reservará si juega a pesar de tener cuatro tarjetas: "Lo piensas y es normal que quieras jugar en Mestalla contra el FC Barcelona, pero si voy a jugar contra el Espanyol pensando en que tengo que ir con cuidado no juego bien. Si me pone 90 minutos o 10, jugaré a full, a tope".

El delantero del Valencia también habló sobre la eliminación de Italia en la repesca: "Sabíamos que podía pasar esto. Ha sido una semana difícil y hay que intentar olvidarlo".