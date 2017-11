Axel Torres menosprecia al Valencia... y Kluivert le corta

El conocido periodista catalán de BeinSports, Axel Torres, ha comentado durante el Leganés - Barcelona una supuesta idea de Garitano que ha enfadado a la afición valencianista.



Torres ha puesto en boca del técnico pepinero su rechazo a que sus jugadores se marchen a otros equipos españoles que no sean Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid al no considerarlos dignos de aspirar a ningún título: "Garitano quiere que los jugadores solo se marchen del Leganés para ir a aquellos equipos grandes que luchan por títulos, no a un Valencia, Sevilla, Real Sociedad...". Como respuesta a dicha sorprendente afirmación, el exjugador de Barça y Valencia, Patrick Kluivert, le cortó con un rotundo: "Sí, pero el Valencia CF es un grande, eh".

Axel Torres no siguió con su argumento tras inventarse una opinión de Garitano que el propio entrenador vasco contradijo hace pocas semanas al afirmar que "el Valencia CF es aspirante a los títulos de Liga y Copa".