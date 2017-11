El Barça recurre la amarilla de Piqué para que juegue en Mestalla

El FC Barcelona ha anunciado que va a presentar alegaciones al Comité de Competición para evitar que Gerard Piqué se pierda el partido contra el Valencia en Mestalla. El central catalán vio la quinta tarjeta amarilla en el encuentro contra el Leganés, según reflejó Undiano Mallenco en el acta por "agarrar a un adversario que estab en posesión del balón", una acción muy protestada por el propio futbolista así como por Ernesto Valverde.

La infracción fue clara pero el Barça agotará los cauces legales para intentar evitar perder a uno de sus principales activos en defensa. Ayer Deportes Cuatro mostraba unas imágenes en las que podía apreciarse claramente lo que dijo Piqué en el momento en el que explotó contra Undiano Mallenco cuando este le mostró la cartulina. "¡La traías de casa...!", le espetó en repetidas ocasiones, acusándole de amonestarlo de forma premeditada, y antes del descanso volvió a insistir al colegiado navarro: "No me digas que no la tenías apuntada...".

A expensas de cómo se resuelva el caso de Piqué, Valverde no podrá contar seguro para el partido contra el Valencia con André Gomes y Javier Mascherano, lesionados. El club azulgrana, en otro orden de cosas, ha anunciado que presentará alegaciones para intentar que le sea retirada la amarilla a Luis Suárez.