No hay siete sin ocho F. CALABUIG

El once inicial del Valencia CF de Marcelino ante el Espanyol ya es oficial, y se puede calificar de revolución porque el técnico asturiano se ha dejado fuera a futbolistas como Simone Zaza, Gonçalo Guedes y Carlos Soler. Este es el equipo titular: Neto, Montoya, Paulista, Murillo, Lato, Kondogbia, Parejo, Gayá, Pereira, Santi Mina y Rodrigo.

Ganar ocho partidos de La Liga seguidos es algo tan extraordinario que, de hecho, no lo ha conseguido el Valencia CF en toda su historia y en 87 ediciones que cumple ya la Primera División española. Es un reto más que se le plantea a este equipo de Marcelino que, sin plantearse objetivos ambiciosos a medio plazo ni pensar en records, los va destrozando uno a uno y partido a partido. La victoria del Barcelona en Leganés, 0-3 con dos de Luis Suárez y uno de Paulinho, resta al choque del domingo próximo el aliciente de la pelea por el liderato en Mestalla, pero antes que el Barça siempre estuvo en la mente de todos Cornellà-El Prat y hasta esa mala noticia refuerza la idea de salir en busca de esa octava victoria como si fuera la última para llegar a ese choque ante el Barça lo más arriba posible.

Ganarle un partido al Valencia CF se ha convertido ya en el reto para todos los equipos, el siguiente quiere ser el primero, la motivación de todos los rivales es máxima y eso no deja de ser una dificultad más a la hora de preparar cada compromiso. A este en concreto llegan los de Marcelino con más problemas que en otras ocasiones, futbolistas que han participado muchos minutos con sus selecciones, con la consiguiente sobrecarga, molestias, golpes y cansancio en general. Para una plantilla corta como la suya es cuestión de hilar muy fino con cada una de las decisiones, todas importantes, la elección de los centrales, el posible descanso de Carlos Soler y sobre todo la cuestión de Zaza.

Casi todo el abismo que separa a los dos equipos en la clasificación, el Valencia más que duplica con 27 los 13 puntos del Espanyol, se puede explicar con solo dos cifras: 30 goles a favor por solo 9 de los que Quique. Lo del italiano no es por tanto ninguna tontería, desde luego si no juega habrá recambio, ya sea Mina o el propio Guedes, pero cuando un delantero juega y hace tantos goles nunca es casualidad. Si el funcionamiento de los delanteros se dice que es cuestión de rachas, la de Simone Zaza hay que aprovecharla al máximo siempre que el riesgo no esté por encima de lo razonable.



Mantener el colchón

El Valencia puede seguir haciendo historia ante el Espanyol sin perder de vista el ahora, el hoy, que es el de un equipo metido de lleno en la pelea por estar en los puestos de la Champions League gracias al colchón de puntos que se ha ganado en este inicio de temporada. Ganó el Barça y también con apuros el Sevilla su partido contra el Celta, pero empataron entre sí los dos inmediatos perseguidores, Atlético y Real Madrid, oportunidad de oro para meterles dos puntos más de diferencia y llevarla hasta los seis.

Quique Sánchez Flores, al que el Valencia le debe una desde la tempotrada pasada, llega al partido muy necesitado de puntos y de romper la tristeza del cero a cero, el uno a cero o el uno a uno, pero hace bien Marcelino en ocuparse y mucho de este compromiso porque sus notas revelan que en realidad los de Quique son un rival muy duro de batir, que solo han encajado tres goles en su estadio y que llega a esta cita con cierta sensación de final después de caer por la mínima en Vitoria.