"He pedido disculpas a Marcelino"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, afirmó tras el partido ante el Valencia que no le había gustado que expulsaran a Marcelino García Toral, técnico de su rival.

El exentrenador del Valencia afirmó: "No me ha gustado, tienen que permitir que entre los entrenadores podamos hablar. Le he pedido disculpas en nombre de mi equipo al no ver a Murillo en el césped", explicó.

Respecto al partido, el técnico espanyolista dijo después de la derrota contra el Valencia (0-2) que "la frustración existe, pero las sensaciones son buenas". "Este equipo arrancará, estamos mejor, pero no tenemos eficacia", admitió el técnico del equipo blanquiazul, que se va con un sabor agridulce por perder un partido que, en su opinión, sus hombres merecieron ganar. "El encuentro del Espanyol es muy bueno en general. Hicimos un esfuerzo suficientemente bueno para irnos con buena ventaja. Recibimos dos mazazos. No se les puede pedir más a los chicos, han creado ocasiones, han anulado a Parejo, su motor, han hecho dos palos...", destacó.

Sánchez Flores lamentó el error defensivo de Víctor Sánchez en el segundo gol del Valencia: "Me frustra porque son cosas que no deben pasar. Es un juego de errores, pero gana el que cometa menos. Es una lástima explicar este resultado y pasaremos página para centrarnos en el siguiente".

Quique no encendió las alarmas por la falta de gol: "Me preocuparía mucho no generar ocasiones, pero no es el caso. En cada partido tenemos varias y muy claras. Es una cuestión de afinar, puntería y eficacia, que va por rachas. Estos chicos saben hacer goles y también generarlos".