La expulsión de Marcelino: historia de una injusticia

Salvo sorpresa mayúscula, Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, no se sentará este domingo en el banquillo de Mestalla para dirigir el encuentro ante el FC Barcelona. Un partido vital en el que el conjunto de Mestalla puede dar un golpe sobre la mesa muy importante, ya que si es capaz de sumar los tres puntos se pondrá a uno del líder para presentrar su candidatura firme al campeonato después de trece jornadas, un tercio de La Liga.

Para un partido de esta relevancia el Valencia CF no podrá contar con su auténtico líder, Marcelino, que no podrá estar porque la redacción del acta que hizo el colegiado canario Hernández Hernández complica y mucho cualquier posibilidad de éxito para el club blanquinegro. Primero porque los comités a los que hay que presentar alegaciones dan categoría de verdad a lo que pel árbitro ha escrito en el acta, y segundo porque el club no ha dado con imágenes que puedan demostrar con total claridad que lo que hay escrito en el acta no es cierto.

Y el acta del Espanyol-Valencia dice lo siguiente: «En el minuto 62 el técnico García Toral, Marcelino, es expulsado por protestar de forma ostensible una de mis decisiones con los brazos en alto en reiteradas ocasiones». Al respecto y aunque no se pueda alegar en contra, en las imágenes que ayer lunes ofrecieron las diferentes televisiones que tienen los derechos de los partidos de LaLiga, se aprecia que es el cuarto árbitro quien avisa al propio Hernández Hernádez, es decir, el colegiado expulsa a Marcelino a instancias del cuarto árbitro Lax Franco.

No protestaba al árbitro

Lo cierto es que Marcelino no protesta una decisión de Hernández Hernández, lo que hace es quejarse continuan la jugada en lugar de tirar fuera el balón a pesar de que hay un jugador del Valencia CF tendido en su propia área lesionado, concretamente el colombiano Jeison Murillo. Esto dice el entrenador valencianista cuando en el minuto 62, con el defensa colombiano tumbado en suelo por lesión, los futbolistas del Espanyol fabrican una ocasión de gol: «Ehhh, venga hombre, está lesionado tío», con los brazos levantados.

Con el balón ya fuera del terreno de juego reglamentario y el partido detenido, Marcelino y Quique hablan de la jugada en cuestión, y como el propio Quique Flores dijo posteriormente en rueda de prensa, se disculpa porque sus futbolistas no habían visto a Murillo en el suelo. Mientras Quique y Marcelino comentan la situación de una manera que se puede calificar de tranquila, Lax Franco llama a Hernández Hernández y, al instante, este decide expulsar al entrenador del Valencia CF.

En este sentido, la versión de Quique Flores, entrenador del equipo rival que lo vio todo en primera persona, es más que interesante. «Marcelino me estaba diciendo que había árbitros para haber parado la acción y tiene razón, estábamos casi riéndonos comentando la ajugada», dijo al poco de terminar el encuentro y ya en sala de prensa. Cuestionado por la expulsión dijo esto: «No me ha gustado, tienen que permitir que entre los entrenadores podamos hablar. Le he pedido disculpas en nombre de mi equipo al no ver a Murillo en el césped».

Lo cierto es que Hernández Hernández expulsa a Marcelino por protestar una decisión suya a instancias de su cuarto árbitro, aunque las imágenes demuestran que lo que protestaba no era exactamente una decisión suya, si no una acción que se puede calificar de poco elegante por parte del Espanyol, como admite su entrenador hasta el punto que le pide disculpas. Pero lo más curioso y ahora tomando el acta como verdad absoluta, es que Hernández Hernández no siempre aplica el mismo criterio, porque no ha expulsado a todos aquellos futbolistas o entrenadores que le han protestado alguna acción, y hay imágenes que lo demuestran.

Sucedió en el partido que el Real Madrid y FC Barcelona disputaron la temporada pasada en el Santiago Bernabéu en la segunda vuelta de la Liga y que terminó con victoria visitante tras un gol de Leo Messi en los últimos instantes del encuentro. Pues bien, en ese partido, tal y como demuestra la imagen que ilustra esta información, Sergio Ramos protestó ante Hernández Hernández por una decisión en lo que no estaba conforme ya que le había pitado falta y el sevillano consideraba que se había equivocado, y lo hizo de manera ostensible, ya que le acercó la cara a la del colegiado a apenas unos centímetros, en una actitud que bien puede calificarse de intimidante. ¿Expulsó a Ramos por protestar? La respuesta es no. De hecho, se dirigió al jugador madridista para llamarle la atención y todo terminó con dos golpecitos de Ramos en la espalda del colegiado. Eso sí, minutos después –concretamente en el 77– el capitán blanco se fue a la ducha antes de tiempo por una dura entrada sobre Leo Messi. El partido se disputó en la jornada 33 de la temporada pasada, finales del mes de abril.

Al final, lo que queda es que Marcelino fue expulsado, que no podrá sentarse el domingo en el trascendental partido ante el FC Barcelona, y lo que es peor, que seguramente tampoco pueda estar ante el Getafe en la jornada 14, el domingo 3 de diciembre a las 16:15. Y pudo ser peor, porque la acción se produce con empate a cero en el marcador y esa jugada que el árbitro debió haber parado estuvo a punto de convertirse en el primer gol del Espanyol. Aunque el centro al área iba ligeramente pasado, Gerard Moreno estuvo a punto de cazarlo y estaba totalmente solo.