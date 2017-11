¿Qué música se escucha en el vestuario del Valencia CF?

El 23 de septiembre de 2016 el Valencia CF sumó la primera victoria de la temporada después de cuatro derrotas consecutivas que desencadenaron la destitución de Ayestaran. Aquella noche Dani Parejo salió en la Cadena COPE y denunció el trato que recibía por parte de un sector de la hinchada. "Lo doy todo por el club, aunque el club a veces no lo hizo. He llorado mucho por esta situación, en la calle me han llamado perro. No ha sido fácil", dijo. El día 21 de enero –con 9 derrotas en 17 partidos y Prandelli ya de vuelta en Italia– el equipo amagaba con levantar la cabeza. Nada más ganar al Villarreal, Enzo Pérez se enfrentó a los medios de comunicación en la zona mixta, algo verdaderamente inusual... Lo hizo para sacar pecho.

En el día a día han cambiado muchas cosas de puertas hacia adentro y esa es una de ellas. Con la llegada de Marcelino el equipo dejó de lado el revanchismo para asumir la realidad con trabajo y disciplina y abrazó la autocrítica. Nada es por casualidad. A la hora de diseñar la plantilla en verano, el técnico buscó un determinado perfil de jugadores que ayudara a implantar una serie de valores. El mejor arranque en 98 años de historia, en efecto, se abona con naturalidad y exigencia.

El Valencia de los 30 puntos sobre 36 posibles y de los 32 goles en 12 partidos demuestra una facilidad asombrosa para digerir el éxito. "Solo miramos hacia adelante. No podemos mirar a los lados ni despistarnos. Y atrás solo para ver de dónde venimos. Siempre hacia adelante y todo llegará", confesaba en privado uno de los pesos pesados del vestuario a SUPER hace algunos días.

Ningún protagonista se deja llevar por la euforia que ha prendido la llama del valencianismo, algo meritorio, después de dos años de depresión. Si la palabra Champions está prohibida, hablar de ganar LaLiga mucho más. Preguntado por cómo le afecta al vestuario que para determinados medios de comunicación parezca que el Valencia no esté en la pelea por los puestos de cabeza, Rubén Uría, asistente de Marcelino, respondía lo siguiente: "No nos afecta, ahí dentro ponen reguetón y escuchan a Marce, lo demás no nos preocupa. Vamos a lo nuestro. Nos importa que vamos a jugar el próximo partido y que queremos mejorar. Somos un equipo joven, nos queda muchísimo. Lo que nos preocupa, insisto, es ganar cada partido y seguir mejorando".

El 'reguetón', como dice Uría, es lo único que cala en el vestuario junto con los mensajes de Marcelino. Normalmente corre a cargo de Jaume o Santi Mina, seguidores de artistas como Bad Bunny, Anuel, J Balvin, Daddy Yankee, Ozuna o Farruko, si bien últimamente está tomando mucha fuerza la música brasileña de Léo Santana, y otros, que ponen Paulista o Andreas. Este Valencia va a lo suyo, tal y como indicó Neto tras ganar en Cornellà: «luchamos contra nosotros mismos para mantener el nivel».



El grupo brasileño se ha hecho fuerte

Neto, Andreas Pereira y Gabriel Paulista son los responsables de que la música brasileña esté cada vez más de moda en el vestuario del Valencia. Algunos futbolistas están cogiéndole todavía el punto a las canciones que interpretan Léo Santana y otros artistas pero hay buena sintonía. Unos días toca reguetón, otros días música electrónica de artistas brasileños. Este equipo está muy unido.