El valencianismo se vuelca con Jaume Ortí: "#ForçaBonicoOrtí"

El valencianismo se ha volcado con Jaume Ortí, ex presidente del Valencia CF que en estos momentos lucha contra cáncer. En las redes sociales los aficionados lanzan sus mensajes de ánimo para Ortí con cuatro etiquetas en especial, #ForçaBonicoSempre, #ForçaBonicoOrti, #ForçaJaume y #ForçaBonico, todos ellos mensajes que llevan implícito el cariño que los valencianstas tienen hacia el presidente más popular que ha tenido el Valencia CF en los últimos años.



Algunos de los que fueron futbolistas del Valencia en su etapa de presidente le mandan toda la fuerza del mundo desde las redes sociales, en especial Juan Sánchez, con el que le une una excelente amistad. "Vamos Jaime ánimo lucha como siempre hiciste! Vamos campeón", le dice Juan. Por su parte, Santiago Cañizares lamenta la noticia con la esperanza de que "no sea verdad" y decía: "Me llegan noticias tristes para el valencianismo, a cerca de la salud de Jaume Ortí. Quiero pensar que es una falsa alarma".





El gallego, ex jugador del Valencia, también manda ánimos a Ortí así como a Eduardo Berizzo, entrenador del Sevilla, que tal y como ha confirmado el club hispalense, padece un "adenocarcinoma de próstata": "Mucho ánimo y mucha fuerza para dos grandes personas q tengo la suerte de conocer, Jaume Ortí y el Toto Berizzo!!!".