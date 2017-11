David Villa y el secreto de su eterna juventud

El Guaje cumplirá 36 años dentro de pocos días pero a David Villa todavía no se le pasa por la cabeza la idea de colgar las botas. ¿Hasta cuándo tendremos Guaje? Él mismo hablaba así de su posible retirada días atrás en una entrevista a VCF Radio: "No lo sé, intento vivir el día a día y más ahora cuando ya vas cumpliendo años. Desde el dia que decidí venir a Nueva York me molestó bastante que se dijera que venía aquí a retirarme. Con todo lo que he conseguido en mi carrera ya lo podía haber hecho, pero cuando quiera retirarme me retiraré, mientras quiero competir como siempre lo he hecho en todos los equipos en que he estado. Jugaré hasta que mi cuerpo o mi mente diga que ya hay suficiente. Ojala dure mucho más aunque soy consciente de que un día llegará".

¿Cuál es el secreto de la eterna juventud de Villa, que en una competición muy física como la Liga de los Estados Unidos sigue destacando y haciendo goles? Por supuesto cuidarse, ser profesional, trabajar mucho y, tal como desvela el propio Villa, los consejos de Jonathan Ondina, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Marcelino García en el Valencia CF. Ondina, responsable de nutrición que está haciendo volar esta temporada al equipo valencianista, mantiene desde hace años una amistad y colaboración con el Guaje.

En realidad, la relación entre Villa y los hombres de Marcelino viene de muy atrás. "En Valencia es donde más tiempo pasé y tengo muchos amigos, pero ahora con Marcelino mucho más porque conozco a todo el cuerpo técnico y los considero amigos. Sobre todo con Ondi (Jonathan Ondina)". El Guaje revela que "durante la temporada sigo más lo que dicen los médicos y los fisios de aquí, los de mi equipo, pero desde que acabamos la temporada sobre todo estoy en contacto con él y sigo sus consejos".

La realidad es que, en el New York City, David Villa ha encontrado una nueva ilusión y un proyecto al que su imagen está aportando una dimensión enorme. Aunque siempre hay rumores de su posible regreso a España, explica que "estoy muy bien y no pienso moverme de aquí. Por supuesto que me gustaría jugar otros quince años, volver a Europa, jugar en Asia... pero soy consciente de que eso no puede ser. Estoy a gusto aquí y, aunque no se puede decir seguro, lo más normal es que me quede aquí hasta que las piernas aguanten".