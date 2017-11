La gran decisión de Marcelino sobre los fichajes

La plantilla del Valencia es corta como el propio Marcelino García Toral ha reconocido en público y el club está valorando seriamente la conveniencia de fichar en el próximo mercado invernal. El equipo está segundo en la tabla a solo cuatro puntos del líder, el FC Barcelona y tiene ocho puntos más que el Sevilla que es quinto clasificado. Ocho que se pueden considerar nueve ya que la diferencia de goles entre ambos equipos normalmente quedará a favor del conjunto de Mestalla que ganó 4-0 a los andaluces en el partido disputado en Valencia y parece complicado pensar que en la segunda vuelta del campeonato, en el Sánchez Pizjuán el Sevilla gane 5-0. Eso sí, es complicado pero no imposible.

Esta diferencia de ocho puntos con el quinto y de nueve sobre el sexto, el Villarreal, es muy importante porque viene a decir que el Valencia tiene en su mano la posibilidad de clasificarse para la Liga de Campeones la temporada que viene, ya que los cuatro primeros entran directos; el cuarto clasificado ya no pasa por la fase previa. Dados los presupuestos que presentó el club valencianistas en la junta de accionistas celebrada a principios de este mes, queda clara la necesidad que tiene la economía del club de meterse en Champions porque de entrada ya hay un desfase de 45 millones de euros que debería cubrirse con venta de futbolistas, y entrar en Liga de Campeones y jugar la primera liguilla puede suponer unos ingresos cercanos a los treinta millones.



Peter Lim y el dinero

Por ello, la intención es valorar si conviene hacer un esfuerzo económico ahora para apuntalar la plantilla con algunos fichajes y ese esfuerzo convertirlo en una recompensa mayor que hasta hace unos meses parecía casi utópica. Y esa es una decisión que ha de tomar el propietario Peter Lim, que según ha podido saber SUPER, tiene previsto estar el sábado en Mestalla para ver en directo el partido ante el FC Barcelona del domingo. Pero su llegada a la ciudad no es solo para ver el partido entre el líder y el Valencia, ya que se quedará en lunes y tendrá tiempo de valorar y decidir qué margen de maniobra económico tienen los ejecutivos del club para fichar. En este sentido, conviene recordar que el pasado verano, cuando estuvo en Valencia viendo el debut liguero ante la UD Las Palmas, se reunió después con el presidente Anil Murthy, el director general Mateu Alemany y el entrenador Marcelino, y tomaron la decisión de fichar a Guedes y Pereira. De hecho con su avión privado se marchó de Valencia a París y después a Manchester para encarrilar la cesión de los dos futbolistas.

Desde el punto de vista económico queda claro que puede ser conveniente hacer el esfuerzo de fichar, pero desde el punto de vista deportivo Marcelino debe valorar si toca el vestuario, es decir, el técnico asturiano ha de medir muy bien en qué posiciones ficha y qué ficha para no perturbar aquello que con tanto mimo ha construido y que se ha convertido en la clave del éxito: el vestuario del Valencia está unido y trabaja con humildad en busca del éxito colectivo. Esa es la gran decisión que ha de tomar Marcelino por encima de las posiciones a reforzar y esa es la valoración que se hará en el seno del Valencia aprovechando la estancia de Peter Lim en el Cap i Casal.



Las posiciones

En lo que a posiciones se refiere, la situación de Simone Zaza obliga a replantearse las ideas que se tenían hace unas semanas según las cuales un pivote defensivo como recambio de Kondogbia era la prioridad. Zaza padece rotura parcial del menisco de la rodilla izquierda, es una lesión dolorosa pero que no le impide jugar. Puede romperse en cualquier momento y ante ello se puede tomar la decisión de que pare y tenga que ser intervenido, al respecto, conviene señalar que en cualquiera de las dos opciones, que pare y se opere o que siga jugando hasta que se rompa, el tiempo de recuperación es el mismo, por lo tanto, sobre la mesa está la decisión a tomar y la necesidad de tener que reforzar el ataque y una vez con el recambio en plantilla, volver a valorar si el italiano pasa por el quirófano.

En cuanto a nombres de delanteros, el del canario Sandro Ramírez es el favorito. Ex futbolista del Málaga, ahora en el Everton pero sin oportunidades y lo que es más importante, muy del agrado de Marcelino, que como dijo el director general Mateu Alemany recientemente ante los accionistas en la junta, es quien tiene la decisión final en los fichajes.



El pivote defensivo

La otra posición a reforzar es la del pivote defensivo, un jugador que dé descanso a Kondogbia que es en estos momentos la única posición que no está doblada, es decir, no hay otro medio centro defensivo en la plantilla. Sí está el serbio Nemanja Maksimovic pero no termina de ajustarse a ese perfil de centrocampista ni contar demasiado para Marcelino.

Además del delantero y el pivote defensivo, hay dos posiciones para las que los técnicos del Valencia están trabajando pero para el medio plazo sin descartar que se pudiera hacer un esfuerzo para este invierno si aparece una buena operación en el mercado. Son el lateral derecho y un jugador de banda. Para el lateral los técnicos rastrean el mercado desde hace tiempo.