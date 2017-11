Marcelino quiere morder al Barça

Marcelino García Toral sabe que va a necesitar que el equipo compita al 110% de intensidad para ganar al Barcelona el domingo en Mestalla. Es por esa razón por la que tanto él como su preparador físico, Ismael Fernández, no han parado de motivar a sus jugadores en el entrenamiento pidiéndoles un plus de agresividad en cada una de las acciones del entrenamiento. "¡Síguele, tocalo, empújalo, encima, de cerca, encima!", gritaban. Si el Valencia juega contra los de Ernesto Valverde como entrena... morderá alos azulgrana.

Otro de los aspectos de juego en los que hizo especial hincapie Marcelino fue la finalización de las jugadas. El técnico no se cansó de repetir a sus jugadores durante el entrenamiento que tenían que acabar las jugadas. "Hay que acabar jugadas", decía. Y es que, lo más probable es que el Barcelona no conceda las mismas ocasiones que en los últimos dos años. La llegada de Ernesto Valverde al banquillo del Barcelona ha supuesto una mejora del equipo en defensa. Los azulgrana reciben menos disparos y, sobre todo, encajan menos goles. Ahora mismo tienen el mejor registro de LaLiga española con solo 4 goles en contra por los 6 del Atlético de Madrid, los 9 del Real Madrid o los 11 del propio Valencia. Solo Guido Pizarro (Sevilla), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Sergi Enrich (Eibar) y Gaku Shibasaki (Getafe) han batido al, de momento, mejor portero del campeonato Ter Stegen.

Simone Zaza, Rodrigo Moreno y Santi Mina esperan estar a partir del lunes en esa lista de privilegiados. El italiano entrenó con nornalidad y apunta al once titular. Físicamente está apto a pesar de su rotura parcial del menisco externo. Descansó ante el Espanyol y no tendría sentido que volviera a hacerlo contra el Barcelona teniendo en cuenta que Marcelino dejó bien claro que el descanso no vale de nada en este tipo de lesiones. Jugará. Al menos eso es lo que parece después de ver el entrenamiento. El técnico juntó al italiano y a Rodrigo en el ataque del partidillo. Pueden volver a ser pareja. Ganas no le faltan a ninguno de los dos.

El Valencia trabajó en dos grupos. Mientras un grupo hacía un circuito físico y rondos en la jaula el otro trabajaba tácticamente en el campo. El primer grupo esta formado por Nacho Vidal, Vezo, Paulista, Gayà, Gonzalo Villar, Kodogbia, Orellana, Rober, Ferran, Guedes y Mina. En el otro estaban Montoya, Garay, Iván Márquez, Lato, Parejo, Andreas, Carlos Soler, Rodrigo y Zaza. Posteriormente se unieron para enfrentarse en un partido. La sesión duró dos exigentes horas. Desde las 10:30 hasta las 12:30. encima se quedaron a comer.

Zaza estará. El que no está tan claro que pueda hacerlo es Nemanja Maksimovic. El serbio no entrenó con el resto de compañeros por culpa de unas incómodas molestias en la espalda que ya le obligaron a retirarse del entrenamiento del lunes y le convierten en duda. No saben cómo va a responder su lumbalgia.



Iván Márquez sube por Murillo

Tampoco entrenó Jeison Murillo. El central colombiano sufre una pubalgia y, como suele pasar en estos casos, no tiene fecha de vuelta. Marcelino echó mano de Gonzalo Villar para cubrir la ausencia del serbio e Iván Márquez por el colombiano.