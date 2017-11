"Tengo una espina clavada contra el Barcelona"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha querido mandar un mensaje de apoyo a Berizzo, así como a Jaume Ortí y su familia, antes de comparecer en la rueda de prensa previa al trascendental partido de este domingo contra el Barça en Mestalla. Estas son todas sus declaraciones:

Antes de empezar esta rueda de prensa quería en nombre de la plantilla y del cuerpo técnico enviar nuestro cariño y nuestro apoyo a Berizzo en este momento de dificultad que está viviendo. Estamos convencidos de que con su fuerza sobrepasará este momento de dificultad en su vida. También quería darle nuestro apoyo a la familia Ortí en una situación difícil. Desde aquí, todo nuestro cariño.

¿Cuánto fastidia no estar en el área técnica?

Prefería estar, es indudable, en este extraordinario partido. Las circunstancias vienen así. El destino quiere que las situaciones vayan de una manera o de otra y ahora toca afrontar el partido desde un lugar diferente. Por supuesto que me gustaría estar.

¿Hay algo más en juego que tres puntos?

No, para nosotros hay tres puntos en disputa y queremos vernos competir ante un grandísimo rival. Tenemos la ilusión de ganar.

¿Nadie da con la clave de cómo frenar a Messi, la tiene usted?

No. No creo que tengo la clave porque no soy más listo que nadie y no juego. Es más fácil verter opiniones de cómo contrarrestar a este futbolista. Intentaremos que sus participaciones sean lo menos posible y en situaciones de espacio limitadas. Nadie ha conseguido anularlo y en partidos de este nivel él suele dar su máximo rendimiento.

¿Cuando vio que no jugaba ante la Juve qué pensó?

Nada, que no jugaría porque tendría algún problema físico o que el entrenador así lo consideraba oportuno.

¿Le viene bien el partido por el sistema del Barça o porque no está Piqué?

No creo en eso de que nos venga bien. Ganar al Barça es muy difícil, queremos ser el primer equipo que gane al Barça en esta liga. Nadie ha sido capaz de hacerlo hasta ahora. Tienen un sistema de juego sólido, son el mejor equipo defensivamente de la liga, solo han encajado cuatro goles. Reciben pocas ocasiones y escasísimos goles. Vamos a tratar de ponerlos en dificultad.

¿Cómo ha ido la semana?

Esta semana ha ido para nosotros con absoluta normalidad, hemos trabajado como siempre, con muchísimo ánimo tras la victoria del Espanyol, como en las otras semanas. Esta es la jornada más fácil de preparar. Respetamos totalmente a un enorme rival pero tenemos la ilusión, queremos ganar y vamos a intentar ganar.

¿Condiciona mucho la baja de Piqué?

No lo sé, esa es una pregunta para Valverde. En 12 jornadas ha habido tres en las que no ha jugado Piqué. Seguro que tendrán soluciones para resolver esta cuestión.

¿Cómo está Zaza?

Salvo que en el entrenamiento de mañana suceda algún imprevisto, estará disponible.

¿Cómo describiría a Zaza?

Simo es un jugador importante, que está haciendo una grandísima temporada, con un acierto muy alto ante la portería rival. De hecho, creo que es el segundo goleador con más acierto de la Liga. Queremos que siga con este rendimiento, para nosotros es muy importante.

¿Nunca ha ganado al Barça en su carrera como entrenador, supone para usted una espinita?

¿Una espinita? Una espina grande... A ver si de una vez sucede ya que ganamos. Afrontamos el partido con la idea de ganar. Son circunstancias que se dan. Hemos coincidido con el mejor Barça de la historia y cada vez que se presenta ese partido se presenta una nueva oportunidad. Estoy expectante por esta posibilidad.

Ambientazo en Mestalla.

Vamos a vivir un partido diferente, esperemos que sea un grandísimo espectáculo, que todo transcurra con normalidad y que esta afición nos está demostrando tantísimo cariño al esfuerzo, al rendimiento y a las ganas de ganar pues contribuyan a ayudarnos porque es obvio que vamos a pasar momentos de dificultad. A ver si entre todos, los jugadores, su acierto y el apoyo de la grada, somos capaces de que el Barça pierda su primer partido en la Liga. Todos somos imprescindibles.

¿Qué Barça espera en Mestalla?

Nosotros esperamos un Barça que es algo diferente porque sus futbolistas son diferentes. Normalmente se sitúan en un sistema también un poco diferente, la idea de juego se basa en la posesión, eso lo mantienen pero conceden menos a los rivales en ocasiones y en goles. Es un grandísimo equipo, tremendamente equilibrado, solvente y grandes jugadores a nivel individual. Nos va a exigir un trabajo colectivo, de actitud y de continuidad muy algo.

¿Es favorito el Barça?

El Barça siempre tiene la obligación de ganar pero nosotros podemos y queremos ganar