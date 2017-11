Esto piensa Messi del Valencia

Leo Messi fue el protagonista de una gala donde recibió un premio como máximo artillero de las ligas europeas. El argentino, que fue suplente en Turín para estar al cien por cien en Mestalla, habló sobre su suplencia y también sobre el partido del próximo domingo en Valencia, donde se enfrentan primer y segundo clasificado.

Messi declaró que "siempre que me toca ir al banco se forma revuelo porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, me gusta participar, ayudar desde dentro, pero también entiendo que un año es largo y que cada día hay que cuidarse más porque cada vez son más duras las temporadas".

Respecto al Valencia, el argentino recalcó que "Todavía estamos en el comienzo de Liga. El Valencia armó una gran plantilla, trajo un gran técnico y tienen su idea clara. Sabe muy bien a lo que juega y lo que hace, juega una vez por semana, descansa... Va a ser complicadísimo y más en su campo, pero vamos a ir a por el partido. Estamos bien hoy por hoy y vamos a intentar seguir así".