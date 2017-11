El secreto está en los músculos

Se llama Vicente Olombrada pero prefiere que le digan Sento. Tiene 35 años y lleva «pisando gimnasios» como dice él desde los 15. Y todo por un reto, convertirse en culturista profesional. Sento es amateur pero está muy cerca de dar el salto definitivo en su carrera. Actualmente es medalla de bronce del mundo de su categoría por la IFBB, que es la Federación Internacional de Fisicoculturismo, y la más importante del mundo.

El culturismo es su vida y a ello dedica las 24 horas del día, «el descanso es parte del entrenamiento. Hay un triángulo, el entrenamiento, la alimentación y el descanso, si te lo saltas no puedes ser culturista o aspirar a ser profesional», dice, pero además tiene una pasión, y no es otra que el Valencia, tanto, que se define «valenciano y valencianista».

Sento es de Quart de Poblet y vive en Meliana, pero gracias al culturismo viaja por todo el mundo, y con él va siempre el Valencia, «siempre tengo la senyera con el escudo del Valencia detrás, este fin de semana me la llevo a Milán, y el partido contra el Barça lo veré, sea como sea y donde sea, pero lo veré. Ahora da gusto decir que eres del Valencia, no es algo que se oculte jamás, pero claro estos últimos años€ La racha de victorias que lleva el equipo es histórica y no veo porqué se tiene que terminar este domingo ante el FC Barcelona» asegura mientras se toca la bufanda que lleva colgada al cuello.

Es una bufanda del Valencia con los vivos colores de la senyera, y posa con ella orgulloso con sus músculos al aire y solo un pequeño tanga de competición. Aquí el periodista debe confesar el rubor que le produce tener que decirle a un invitado o entrevistado, quítate la ropa que te veamos los músculos€ pero se adelanta con toda naturalidad, sabe que si está ante las cámaras de SUPERDEPORTE es precisamente porque sus músculos le han llevado a ser medalla de bronce del mundo, ellos son la noticia: «No te apures, me paso la vida prácticamente desnudo» dice, y al poco se va quitando la sudadera y los pantalones y bajo ellos emerge lo que hasta ese momento parecía escondido, un cuerpo muscularmente perfecto que por momentos parece desafiar a la mismísima ley de la gravedad de Isaac Newton. Sus bíceps amenazan con salir de su cuerpo y flotar€

Además de medalla de bronce, Sento representa a España allá donde va a competir y es triple campeón nacional, vive en Meliana pero nació en Quart de Poblet. Sonríe con la broma de si sería un buen fichaje para Marcelino, si sus músculos le vendrían bien al Valencia este domingo para doblegar al Barça y dice que «hagan lo que están haciendo, que jueguen como lo están haciendo, que no cambien, el Valencia es un ejemplo para los que amamos el deporte, porque nos enseña a ser constantes y no renunciar a nada desde el trabajo». Y no le falta razón, quizás por ello una de las frases de cabecera de este valenciano empeñado en triunfar es aquella que dice que es muy difícil vencer a quien nunca se rinde. Messi y compañía lo comprobarán en breve.