"Estamos preparados para reforzar cualquier posición"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha admitido en los micrófonos de Movistar + que están trabajando el mercado para reforzar al equipo en enero. Además, el dirigente abre la puerta a que los refuerzos no se limiten sólo a la figura de un mediocentro o un '9' en función de las molestias en la rodilla de Simone Zaza.

Esta ha sido la intervención de Mateu Alemany en la televisión instantes antes del Valencia- Barça:

-Homenaje a Jaume Ortí

"Han sido dos días tristes por el fallecimiento del expresidente Jaume Ortí. Todos nos vamos a acordar de él antes del partido y vamos a intentar dedicarle el triunfo"

-Partidazo entre los mejores equipos de la Liga

"Jugamos frente al segundo, el equipo como la afición se merecen vivir este partido...

-¿Es este un partido que puede marcar ya la lucha por el título?

"Nosotros no vemos las cosas así. La afición es legítimo que sueñen y se hable de esas cosas (pelear la Liga). Internamente nuestros conceptos y nuestro proyecto nos hacen pensar que pase lo que pase en este partido seguiremos trabajando en una línea que funciona y vamos a seguir mejorando. En el Valencia la grandeza del club y la historia ponen el listón muy alto"

-¿Va a viajar Peter Lim a París a mitad de semana para hablar de Guedes con el PSG?

"En este momento no es tiempo de hablar casi de asuntos de la temporada que viene. Estamos centrados en el trabajo diario. No es momento de la próxima temporada, sino de centrarnos en el día a día y tratar de mejorar. Por tanto, no. Estamos preparados y trabajando por contingencias como las lesiones y situaciones para este mercado de invierno. No para hablar del mercado de verano"

-Fichajes en invierno: ¿mediocentro, delantero por las molestias de Zaza...?

"Nos preparamos para cualquier cosa. Por ejemplo, Murillo también está lesionado y a otros jugadores les pueden ocurrir lesiones. Nuestra obligación es estar preparados para contingencias en cualquier posición del campo, más ahora que contamos con jugadores en situaciones límites"