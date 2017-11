El Valencia roza la victoria ante el Barcelona y sigue invicto en La Liga

Aguantó como pudo una primera mitad apabullante del Barça y lo dio todo en la segunda para buscar la victoria. Cerca, muy cerca estuvo de lograrlo, aprovechando al máximo sus virtudes y su eficacia. Apenas necesitó el Valencia CF dos o tres ocasiones para hacer el gol que durante más de veinte minutos le daba el triunfo, hasta que una genialidad de Messi encontró a Jordi Alba para rematar de volea el tanto del empate. Un partido con mayúsculas y un empate que deja a los dos equipos que comandan la clasificación tal como estaban, con cuatro puntos de diferencia. Un partido que dejó esa imagen para la historia del goleador, Rodrigo Moreno, celebrando el tanto con la peluca taronja.

El emocionante homenaje a Jaume Ortí y el monólogo del Barça anestesiaron de salida al Valencia, que defendía y cerraba bien huecos pero nunca encontraba la manera de salir en busca de oxígeno. No tuvo más respuesta que meterse atrás y esperar, pero la contra no llegaba nunca. El equipo estaba demasiado lejos del campo contrario y, así, era complicado llegar. Además, el Barça replegaba perfecto y forzaba el error en la entrega que terminaba, cómo no, con una nueva posesión azulgrana.

La presión alta sobre la salida de balón era parte de los dos equipos aunque el equipo de Marcelino, dirigido por Rubén Uría desde el banquillo, recuperaba la pelota tarde y la perdía pronto. Así, la posesión favorable al Barça era insultante.

En el minuto 30 Iglesias Villanueva le echó una mano al Valencia CF. Un disparo seco de Messi que Neto rechazaó pero se le acabó escapando bajo los brazos llegó a botar totalmente dentro de la portería. La reacción rápida del meta confundió a los árbitros, que no dieron el gol ante las protestas airadas de los jugadores del Barcelona. Lo curioso es que el Valencia estuvo a punto de aprovechaer el error arbitral para adelantarse en el marcador, pero el remate de Zaza a la contra se marchó ligeramente desviado.

Los dos equipos se fueron la descanso todavía con los ecos de esa jugada polémica. Después, habría una acción en el área del Barça sobre Guedes que pudo ser penalti, aunque es evidente que en estas circunstancias y después de comprobar su error durante el descanso no lo iba a señalar. Todas las tarjetas del partido fueron para el Valencia.

El Valencia arrancaba la segunda mitad obligado a ofrecer algo más. Estaba en el ambiente. Y lo hizo. Siguió defendiendo bien, siguió presionando pero ahora con las alas más abiertas y adelantadas, lo que sin duda propició que el Barça comenzara a sufrir y la posesión a igualarse.

Si el gol fantasma fue la jugada polémica, en el 59 llegaría la explosión valencianista. una jugada perfecta por la banda izquierda que inicia Guedes en profundidad para Gayà, que vio la llegada de Rodrigo para ponerle el balón perfecto. El gol hizo explotar Mestalla y, por momentos, el Valencia parecía que lo iba a lograr. Durante algunos minutos manejó con maestría la situación a pesar del desgaste, de Zaza con dolor en la rodilla y Garay también renqueante sobre el campo. Paulista hacía por los dos.

Fue de nuevo Guedes el que pudo sentenciar en una de sus arrancadas cuando más a gusto estaba el equipo sobre el campo, no lo hizo y fue el Barça el que empató. No es que el Valencia sufriera más de lo justo de ahí al final, cuando Mestalla despidió a los suyos con aplausos.