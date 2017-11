El Valencia prepara el 'bombardeo' a Ter Stegen

El ataque más eficaz de la Liga, el del Valencia CF, tiene esta noche por delante el objetivo más difícil de lo que va de temporada: tumbar a un Barça invicto perforando la portería del hombre menos goleado de la competición, Marc-André ter Stegen. En Mestalla los duelos brillarán en todas las líneas del campo, pero uno de los más destacados estará en las porterías. Neto se ha aupado, jornada a jornada, a la altura de los mejores porteros de la competición: El alemán del Barça y Jan Oblak (Atlético de Madrid). Los tres cuentan con los porcentajes de paradas más elevados en relación a los disparos que reciben por parte de los rivales.

Como Neto con el Valencia, Ter Stegen ha sido el principal culpable de que el Barça de Ernesto Valverde no sume alguna que otra victoria menos en el casillero gracias a estiradas casi imposibles. Marcelino sabe que sus jugadores deben afinar más aún la puntería para batir al alemán y ayer puso a sus lanzadores a ensayar durante un buen rato del entrenamiento. Los delanteros, entre ellos Zaza, practicaron disparos desde la frontal. En cuanto al capítulo de faltas directas quedó reservado para los especialistas del equipo: Dani Parejo, Carlos Soler y Andreas Pereira. Los tres estuvieron acertados en los lanzamientos, aunque, según las imágenes facilitadas por el club, el que más ajustó todo tipo de disparos dando muestras de una gran puntería fue el brasileño de origen belga. Precisamente, Andreas y Soler podrían formar los dos en el once titular, si Marcelino apuesta por la posibilidad que ha rondado su cabeza: reforzar el mediocampo con un trivote. Soler entraría por delante de Kondogbia y Parejo. Si no hay cambios en el 4-4-2, Carlos, Guedes y Andreas pujar