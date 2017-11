Febas: "El Valencia llega con mucha energía y nosotros, a ver si podemos sacar algo"

El jugador del Real Zaragoza Aleix Febas ha indicado este lunes que no hay nervios en el equipo por los últimos resultados pero que deben "mejorar". "Nerviosismo ninguno. No se nota en el vestuario porque confiamos en nosotros pero tenemos que mejorar y creo que lo haremos. Quiero trasladarle a la afición que lo podemos hacer bien", ha añadido el centrocampista del conjunto aragonés, rival del Valencia este jueves en Copa del Rey.

Más que urgencia necesitan ganar porque creen que es lo que se merece el equipo ya que, salvo contra el Huesca y el Almería, han jugado buenos partidos para sacar los tres puntos y, entre ellos, el día del Reus. Febas ha explicado que en la plantilla están "molestos" por no haber sacado tres puntos en el partido del pasado sábado contra el conjunto catalán, aunque piensa que se volvió "a la senda del buen juego".

"La primera parte fue de las mejores que hemos hecho durante el año pero no sacamos los tres puntos y nos fuimos fastidiados. La gente no lo ve como a principios de temporada porque a lo mejor si hubiese sido entonces hubiésemos dicho que eran buenas sensaciones, pero al final no se gana y nos quedamos con otra sensación", ha apuntado. El jugador catalán cree que frente al Reus fue el partido en que más ocasiones de marcar ha tenido esta temporada el Real Zaragoza, pero que no supieron culminar. "A pesar de esto es cuestión de tiempo que el balón entre y confío en que acabará entrando", ha añadido.

Con respecto al encuentro de vuelta de Copa del Rey que este jueves enfrentará al Real Zaragoza con el Valencia en terreno levantino ha comentado que será "muy complicado" por la dinámica de su rival, del que ha destacado que contra el Barcelona jugó "un gran partido". "Ellos llegan con mucha energía y nosotros, a ver si podemos sacar algo y disfrutar sobre todo del partido", ha indicado. Aleix Febas espera que, en Valencia, su equipo siga con la tónica del partido del Reus en el que aunque no ganó consiguió dejar su puerta a cero. "El Reus no tuvo ninguna ocasión clara. Defendimos bien en campo rival y a ver si en Valencia seguimos con esa dinámica", ha apostillado.