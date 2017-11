Mensaje de Zaza, el gladiador 'loco' del Valencia que nunca se rinde

Ante el FC Barcelona el Valencia CF de Marcelino no sumó los tres puntos, no ganó el encuentro, pero sí se llevó algo más importante, que no es otra cosa que el reconocimiento de sus aficionados. La pelea de los jugadores valencianistas no se discute y de entre todos, brilló especialmente la del italiano Simone Zaza.

Con una rotura parcial de menisco que no le impide seguir jugando, el delantero ha decidido seguir peleando hasta que la rodilla diga basta y se rompa, pero eso significa que se vaya a dosificar en los partidos. Zaza se entregó sobre el césped de Mestalla y corrió y corrió a presionar cada balón y peleó cada pelota dividida.

Con sus goles y su manera hiperactiva de entender el fútbol, Zaza se ha ganado a la afición. Tras el empate del Valencia ante el Barça, este fue el mensaje que lanzó a través de las redes sociales: "Estoy muy orgulloso de este equipo y de esta gente. Hemos peleado hasta el último segundo contra uno de los mejores equipos. Juntos somos mejores. Amunt Valencia".

Zaza acompaña el mensaje con la que se puede considerar una de sus frases de cabecera, que además lleva tatuada: "La follia rende sani di mente", que significa "La locura nos vuelve cuerdos". En una entrevista concedido al diario Levante-EMV, el italiano explicaba que es una frase que le gusta, "viene de mi etapa del Sassuolo y concuerda con mi forma de ser. La locura en el campo a veces me traiciona, voy acelerado. Puedo mejorar, claro, pero soy así y jamás cambiará completamente esa follia".