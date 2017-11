La dieta de Simone Zaza

La alimentación en el Valencia se ha convertido en uno de esos puntos importantes que dan un pequeño salto competitivo al equipo. De la mano del nutricionista de confianza de Marcelino, Jonathan Ondina, muchos jugadores han perdido peso y algunos han ganado musculatura, acompañada de una pérdida de grasa en su cuerpo.

SUPER ha tenido acceso a las pautas de alimentación de uno de los jugadores más en forma en el inicio de campaña, el italiano Simone Zaza. La hoja, con fecha del pasado 7 de agosto, recoge las comidas y las indicaciones necesarias en las últimas semanas de pretemporada del equipo.



Hay que recordar que la alimentación va variando según la carga de entrenamientos o el momento de la temporada. Ahora será diferente. La cantidad de comida es menor los días que no se entrena, pues no hay tanto gasto energético. El menú de los futbolitas cambia cada día. En términos nutricionales, la ingesta de nutrientes de Zaza se basaba en carbohidratos de origen vegetal y pasta integrales, que dan la energía necesaria para los entrenamientos y no tienen nutrientes negativos para el cuerpo. Además, hay una buena dosis de proteínas provenientes de carnes blancas o pescado que favorecen el crecimiento muscular del futbolista.

Otro punto de gran importancia son las grasas. Como comúnmente está mal extendido, todas las grasas no son malas. De hecho, las que vienen de frutos secos (nueces, almendras, avellanas...) tienen un gran valor nutricional y ayudan a no engordar y a la mejora muscular. El pan está totalmente prohibido por su nivel alto de hidratos, gluten y elementos que no ayudan al deportista.

El azúcar es otro elemento prohibido totalmente porque es muy negativo para la salud, no solo del deportista, sino de cualquier persona. La sal también debe estar controlada porque retiene muchos líquidos.

El zumo y la fruta también están en la dieta de Zaza. Aportan vitaminas y minerales necesarios en la dieta. Todo ello viene acompañado de ciertas obligaciones diarias, como beber 3 litros de agua al día acompañado de sales en los entrenamientos que ayudan a recuperar de la fatiga, nunca estar más de tres horas sin comer, es decir, sin darle nutrientes al cuerpo. Los suplementos también tienen su importancia para la nutrición del futbolista. Otros componentes como el Omega 3, vitamínicos, L-carnitina, cafeína, taurina y guaraná (estos tres últimos mejoran el rendimiento y la activación de los futbolistas) tienen casi innumerables beneficios que llevan al jugador al rendimiento máximo a nivel deportivo.

Otro punto que no se nombra en la hoja pero que también es igual de importante es el descanso. Con la carga física de los jugadores, lo aconsejable es que duerman unas 8 horas. Cuando existe mayor regeneración y crecimiento muscular es durante el descanso.



SUPER ya habló del método ´Ondina´ el pasado 16 de noviembre y explicó que su idea es implantar un estilo de alimentación en la vida del futbolista para optimizar su rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones musculares. Este diario ya publicó el pasado 21 de septiembre que la plantilla tuvo una gran aceptación y asumieron con responsabilidad el nuevo plan alimenticio del cuerpo técnico. E incluso bromean entre ellos por las redes sociales con el tema de los batidos con el propio nutricionista.

Están convencidos que les ayuda a ser mejores futbolistas, a rendir más en los partidos. Los batidos, presentes en casi todas las comidas, son parte fundamental. Incluso algunos futbolistas toman uno antes de irse a dormir, ya que por la noche el cuerpo está muchas horas sin ese aporte nutricional y el batido da un contenido ´extra´ de nutrientes.