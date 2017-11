Marcelino cruza los dedos con los centrales

El estado del centro de la defensa fue uno de los puntos importantes en materia deportiva que Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, trató el martes con la cúpula dirigente del club: Peter Lim, máximo accionista, Anil Murthy, presidente, y Mateu Alemany, director general. La decisión consensuada entre los mandos y el técnico fue la de aparcar el asunto hasta el verano, con la esperanza de que los problemas de lesiones en dicha demarcación no se agraven durante los próximos dos meses. Tiempo, precisamente, en el que el colombiano Jeison Murillo estará convaleciente tras ser intervenido de una hernia inguinal en Múnich.

El pasado domingo Ezequiel Garay padeció una lesión en la musculatura oblicua del abdomen frente al Barcelona y este jueves los únicos centrales disponibles para el partido de Copa frente al Real Zaragoza son Gabriel Paulista y Rúben Vezo. Pese a contar con dos futbolistas del filial, Zotko e Iván Márquez, Marcelino no ha contado con ninguno en la lista de convocados.

Márquez es el central más destacado actualmente en el filial y desde la lesión de Murillo el que más veces se ha ejercitado con el primer equipo. Los técnicos veían con buenos ojos su inclusión en la citación, pero la normativa lo ha impedido. Para que un jugador en su situación –ya no en condición sub-23– juegue con el primer equipo debe contar con licencia A en la plantilla profesional. Ahora la ficha de Márquez es de filial y este cambio sólo pueden darse en periodo de mercado, es decir, en enero. Y, si entonces subiera, ya no podría volver al ´B´.

Sin otro remedio que los canteranos menores de 23 años, Marcelino cruza los dedos por los que pueda pasar con Vezo, Gabriel y especialmente Garay de aquí a final de año. "Espero que no tengamos más problemas. Ya se nos han lesionados dos centrales y espero que no se nos lesionen tres... hay que ser optimistas, hacer una valoración positiva de los hechos. A Garay pronto lo tendremos con nosotros. Para el partido contra el Zaragoza contamos con dos centrales de primer nivel y confío en que no haya ningún problema con ellos", dijo el míster en la sala de prensa.

Durante estos días médicos y técnicos están muy pendientes de la evolución de Garay. La prescripción médica aconsejaba un descanso de dos semanas, aunque el panorama en el eje de la zaga puede adelantar el regreso del argentino que, a principio de temporada, ya padeció molestias musculares en la espalda. Un par de días antes del Getafe-Valencia el central volverá a ser evaluado, pero se antoja complicado que esté en condiciones.

El plan establecido tras el cónclave con Peter Lim es destinar los recursos limitados a las necesidades más elevadas para enero: un mediocentro y un delantero. No obstante, el tema del central podría reabrirse en enero si las lesiones no dejan de cebarse con los centrales del Valencia, bien mediante un cedido o el joven Márquez, que en el momento de ser alineado ya no podría bajar al filial. Para verano, Iván Marcano interesa a coste cero.



Nacho Vidal, reconvertible

Nacho Vidal jugó en época de formación como central. Es más, fue el técnico Fernando García el primero que lo situó de lateral diestro en el Juvenil B. Esta noche el alicantino podría ser una solución de urgencia si Vezo o Gabriel no pudiesen terminar el partido.