Valencia - Zaragoza: Doblete de Mina en el debut de Ferran

No hay tregua, no hay concesiones de ningún tipo. El Valencia CF salió a resolver la vuelta de la Copa como si fuera el partido del Barcelona. Al final, cuatro goles que pudieron ser incluso más y si no fue portería a cero es por un excelente remate de cabeza de Pombo a tres minutos del final con el que Jaume, un espectador más en todo el partido, no pudo hacer más.

El Valencia estará el próximo martes en el bombo para el sorteo de los octavos de final. Pese a contar con una diferencia de dos goles desde La Romareda Marcelino no le perdió el respeto al rival. Ya fuera por la reciente eliminación de equipos como el Málaga, la Real y sobre todo el Athletic o porque no quiso ningún tipo de problemas con el cupo de siete jugadores del primer equipo que ha de haber siempre en el campo, el caso es que acabó alineando a los dos únicos centrales que tiene, pero sorprendió con Zaza acompañando a Mina en el ataque. Pagaron la cuenta Ferran Torres y muchos aficionados que habían acudido a Mestalla a ver al joven extremo de 17 años, que esperó en el banquillo para salir solo en los últimos veinte minutos.

El equipo, en consonancia, salió intenso, con ganas de marcar y confirmar cuanto antes su presencia en el bombo de los octavos de final. Se encontró con cierta oposición en el Zaragoza, que en esta primera vfase del partido se acercó con cierto peligro a la portería de Jaume, casi siempore con Vinícius Araujo como protagonista. Pero una cosa es querer y otra poder, primero avisó Andreas con un duro disparo que repelió el meta zaragocista y poco después, ya en el 28, llegaría el primero del Valencia. Robó el balón Mina porque siempre está ahí y él mismo culminó la jugada después de una perfecta pared con Zaza.

Sin cambios en el descanso, el partido fue poco a poco perdiendo rigidez, los dos equipos buscaban disfrutar al máximo y, claro, el gol. Zaza, sobre todo, no quería irse sin él. Cerca del cuarto de hora, el italiano forzó una muy buena acción individual y su remate, demasiado centrado, lo rechazó Ratón. ¿Quién estaba ahí para recogerlo? Sí, otra vez Mina, que después de recortar comn la izquierda la metía con la derecha al palo largo lejos del alcance del meta. Golazo, 0-2 y a otra cosa. Marcelino sacó del campo a Parejo y Andreas para dar entrada a Carlos Soler y Róber Ibáñez, que volvía a jugar tras una grave y larguísima lesión. Casi en su primer balón, que se lo servía cómo no Zaza, recortaba en el área hasta hacerse sitio y batír la portería del Zaragoza. 3-0.

De ahí al final, la insistencia de Zaza en busca de su gol, que no llegó de milagro, la entrada de Ferran para servir el cuarto desde el córner a Vezo, gran remate de cabeza el suyo a lo Sergio Ramos, y finalmente el tanto del honor que hacía justicia a un Zaragoza que sobre todo en la ida mereció más. A octavos de final.

Ficha técnica:

4 - Valencia: Jaume Doménech, Nacho Vidal, Paulista, Vezo, Lato, Andreas Pereira (Rober Ibáñez, m.63), Parejo (Carlos Soler, m.63), Maksimovic, Nacho Gil (Ferran Torres, m.71), Zaza y Santi Mina.

1 - Zaragoza: Ratón. David Vicente (Delmás, m.70), Valentín, Grippo (Zalaya, m.74), Lasure, Buff, Javi Ros, Guti, Alain, Pombo y Vinicius (Rai, m.60).

Goles: 1-0, m.28: Santi Mina. 2-0, m.60: Santi Mina. 3-0, m.67: Rober Ibáñez. 4-0, m.86: Vezo. 4-1, m.88: Pombo.

Árbitro: Melero López (comité andaluz). Amonestó por el Valencia a Andreas Pereira

Incidencias:partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en Mestalla ante 26.300 espectadores.