Bordalás: "El Valencia es un equipo que te mata a la contra"

José Bordalás, entrenador del Getafe, reconoció que el Valencia está "en un gran momento" y aseguró que es un equipo "a tener en cuenta que tiene velocidad, verticalidad y a la contra te mata".



El Valencia, segundo clasificado con 31 puntos, aún no conoce la derrota en las trece jornadas ligueras que ha disputado. "El Valencia está en un gran momento. Es un equipo que todavía no ha perdido y eso es un dato muy importante, que hay que tenerlo en cuenta", dijo Bordalás, que no quiso "valorar más allá de mañana" las posibilidades reales de ganar la Liga del conjunto rival.

"Tenemos que hacer un buen partido ante un rival que tiene velocidad, verticalidad y a la contra te mata. Sabemos cuáles son sus virtudes, pero nosotros tenemos que desarrollar el buen juego que hemos mostrado en la mayoría de partidos", señaló.

Este partido frente al Valencia le llega al Getafe tras caer eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alavés. "Saqué una conclusión muy evidente de lo que no tenemos que hacer. Aparte de la derrota no tuvimos nuestras señas de identidad. Hay que pensar en el partido de mañana y parecernos al equipo que compitió en la Liga regular", confesó el técnico alicantino, que apenas ha tenido dos días de entrenamientos para preparar la visita del Valencia.

"Todos los equipos hemos jugado Copa y por lo tanto no habrá excusa. La realidad es que estamos inmersos en la Liga y lo demás es historia. Tenemos un partido importante, interesante, contra un rival en buen momento de forma", concluyó.