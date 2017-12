Rober Ibáñez: el Valencia CF tiene que tomar una decisión con su futuro

El mes de diciembre se antoja clave para el futuro de Rober Ibáñez. El canterano de 24 años volvió al equipo en Copa del Rey y cumplió lo que había soñado: salir y anotar con el equipo de toda su vida y encima, en Mestalla. Los compañeros le felicitaron en el entrenamiento del viernes con un pasillo de golpes y patadas amistosas, que junto a la celebración en el córner tras el gol muestra la piña del grupo y lo querido que es por sus compañeros tras pasar un calvario. Ahora toca mirar el futuro inmediato del futbolista.

Rober termina contrato en el próximo mes de junio y a partir del 1 de enero queda libre para negociar su futuro con cualquier equipo. El club tendrá que tomar una decisión sobre él y se vislumbran diversos escenarios. Una opción que maneja este periódico es la posibilidad de que el Valencia rescinda el contrato del jugador ya que Marcelino no parece contar con él. De ser así, Rober quedaría libre pero conviene no descartar la opción de que el club de Mestalla quiera sacar un pequeño traspaso por su salida, si bien, es muy difícil que, a menos de un mes de negociar y llegar gratis para la próxima temporada, haya un club que apueste por él económicamente. Por su parte, el jugador esperará la decisión del Valencia y su idea sería continuar en el club de toda su vida si cuentan con él.

En caso contrario, uno de sus destinos puede ser de nuevo el CD Leganés de Asier Garitano. El propio técnico valoró ayer su posible llegada en el mercado de invierno de "un jugador que nos ayudó a mantener la categoría". "A día de hoy no hay ninguna posibilidad... a día de hoy. Es un jugador al que le tenemos aprecio y tuvo la desgracia de lesionarse" dijo Garitano, aunque apuntilló que "en cuanto a fichajes y bajas no hemos hablado nada" dejando abierta la opción de que se planteen su llegada en las próximas semanas.

Las opciones del Valencia de fichar pasan también por el margen económico y de Fair Play Financiero y la ficha de Rober, pese a no ser muy alta, liberaría un poco más el margen de maniobra. El goleador del pasado jueves tiene a varios compañeros por delante en las posiciones de banda. Por ejemplo Nacho Gil, que no ha tenido excesivos minutos, pero que sí cuenta más para Marcelino. Guedes, Carlos Soler o Pereira también son otros compañeros que tienen mayor confianza del técnico asturiano.

Aún así, la decisión del club no está tomada y en menos de dos semanas se reunirán con el jugador para valorar su situación y decidir. Podría darse el caso de una renovación del futbolista y una nueva cesión. Sería la cuarta para un jugador que no ha completado una campaña entera en la primera plantilla del Valencia CF. Las dos primeras, en el Granada y la segunda en el Leganés. Su grave lesión cortó la progresión de buen rendimiento que estaba dando en las filas del conjunto pepinero y volvió al Valencia para recuperarse y el jueves volvió a sentirse futbolista. Ahora queda ver si su futuro será blanquinegro o si el Valencia decide no contar con él y darle salida.