El Valencia cae en la trampa del antifútbol del Getafe

El Valencia perdió por primera vez en la temporada y perdió su condición de invicto frente al Getafe. Los de Marcelino García Toral no fueron capaces de aprovechar la superioridad numérica que tuvieron durante una hora de partido por la expulsión de Arambarri. El equipo lo intentó a la despesperada en los minutos finales, pero ni tuvo claridad a la hora de buscar la portería de Guaita ni estuvo acertado a la hora de definir. La ocasión más clara la tuvo Dani Parejo con el golpeo de una falta directa que sacó milagrosamente el portero del Getafe con la manopla. No era el día del Valencia. Sí el de un Getafe muy agresivo que metió el pie, cosió a faltas a los valencianistas y aprovechó un error de Gabriel Paulista en el despeje para adelantarse en el marcador y sumar los tres puntos con un disparo de larga distancia de Mikel Bergara en el minuto 66. Parejo se quejó al final del partido del estado del césped, pero no era excusa. Si el Valencia no ganó en el Coliseum es porque no supo hacer bien las cosas con un futbolista más. La derrota impide al equipo acortar distancias con el Barcelona y el resto de perseguidores. El equipo sigue segundo en la tabla, pero a cinco puntos del Barcelona y con solo uno más que el Atlético de Madrid. Una lástima porque la oportunidad era de oro.

El partido se le puso muy de cara al Valencia con la expulsión del uruguayo Arambarri en el minuto 24 por dos faltas claras de amarilla a Pereira y Montoya. El Coliseum protestó, pero sin razón. La roja era justa. El juego del Valencia nunca fue fluido. De hecho, el equipo solo llevó peligro a la portería de Guaita a través del balón parado. Parejo botó tres faltas en la primera falta. Era el pobre bagaje de un equipo que no traducía en jugadas de ataque su dominio del balón. El Getafe, en canbio, gozó de las oportunidades más claras como un cabezazo de Jorge Molina a pase de un Damiàn Suárez que no mereció acabar el partido. Para colmo, Kondogbia vio la amarilla y rozó la expulsión en varias acciones. Marcelino lo vio desde lo alto de la grada del Coliseum y movió ficha en el descanso. Quitó al francés, desplazó a Carlos Soler al doble pivote y se la jugó por fuera con Nacho Gil.

Las cosas no cambiaron tras la reanudación. Todo lo contrario. A la primera de cambio, Ángel tuvo el gol en sus botas con un mano a mano que se fue rozando el palo. Esa jugada despertó al equipo. El Valencia medida que pasaban los minutos empezaba a hacerse fuerte en el centro del campo. Pero esa sensación de mejora duró poco. Hasta que Paulista despejó flojo y al centro un balón -prohibido en el fútbol- y Bergara empaló el balón desde la frontal para batir a Neto con ayuda de Gabriel. El brasileño la tocó ligeramente y descolocó al portero. Parejo tuvo la oportunidad marcar en su cuarta falta directa, pero Guaita se encargó de desbaratarla con la parada del partido y de la jornada. Hasta el final lo intentó el Valencia más con el corazón que con la cabeza. Lo intentó Zaza de cabeza, varios disparos de Soler y una jugada de Montoya que no supo conectar con Rodrigo. La entrada de Mina tampoco fue revulsivo. Marcelino, curiosamente, no agotó los tres cambios. Solo hizo dos. Se echó de menos a Lato para abrir el campo. El Valencia chocaba y chocaba contra un Getafe ultracompetitivo y casi violento que perdió tiempo y redujo todos los espacios posibles. No hubo forma de meterle mano al Getafe. Algún día tenía que llegar la derrota y fue en el Coliseum.