La Liga del Valencia

Este es el once con el que saldrá el Valencia CF ante el Getafe CF.

El once del Getafe CF: Guaita; Damian, Djene, Bruno, Molinero; Bergara, Arambarri, Portillo, Amath; Ángel y Jorge Molina.

La Liga se juega en el Coliseum. El Barcelona y el Real Madrid han pinchado y el Valencia tiene en sus manos la oportunidad de aprovecharlo a lo grande para dar un golpe de efecto y disparar, todavía más, la euforia entre el valencianismo. Los de Ernesto Valverde empataron en el Camp Nou ante al Celta de Vigo y si el equipo de Marcelino García Toral es capaz de ganar esta tarde al Getafe se pondrá a solo dos puntos del liderato. Casi igual de importante es la brecha que el Valencia podría abrir con el Madrid después de su empate con el Athletic en San Mamés. Un triunfo en Getafe descolgaría a los blancos a seis puntos. Ya dos partidos de distancia. Los mismos que el Valencia metería al quinto clasificado. La lástima es que Atlético de Madrid y el Sevilla sí cumplieron con sus compromisos, pero la jornada puede ser igual de redonda. La afición mira a la clasificación con más ilusión que nunca y se repite una y otra vez una pregunta. «¿Y si ganamos al Getafe? ¿Y si les ganamos? ¿Y si?

Hay motivos para ser optimistas. El equipo se siente fuerte. Más fuerte que nunca. Los dos últimos partidos contra el Barcelona y el Real Zaragoza en la Copa del Rey han reforzado todavía más la confianza de los jugadores. Porque se ven capaces de competir contra cualquier rival desde el partido al Barça y porque, visto lo visto el jueves en Mestalla, la plantilla se siente con las suficientes armas para vencer a las lesiones que han aparecido por primera vez en la temporada. En Getafe no estarán ni Gonçalo Guedes, ni Jeison Murillo, ni Ezequiel Garay. Aún así, el Valencia ofrece las máximas garantías. Juegue quien juegue el equipo no se cae. La segunda unidad funciona. Futbolistas como Santi Mina, Andreas Pereira, Toni Lato o el mismo Rúben Vezo, por ejemplo, están preparados para competir igual o mejor que los titulares. Lo están demostrando. Andreas está llamado a dar un paso adelante en el Coliseum. El brasileño asumirá la responsabilidad de suplir a Guedes. Diciembre será su mes. Es la hora de ser, como decía la portada de SUPER, el otro Guedes. Marcelino tiene fe ciega en él. También en Vezo. El portugués formará pareja en el centro de la defensa con Gabriel Paulista. Una dupla que da la sensación de inédita e improvisada, pero que ya ha acumulado 183 minutos esta temporada. Ofrecieron buenas sensaciones en la eliminatoria copera y los últimos compases del partido contra el Barcelona. Hoy se estrenarán de inicio en la Liga. El resto del once es el de gala. Con Neto, Montoya, Gayà, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Rodrigo y...¿Zaza? El italiano se ve fuerte para repetir como en Copa.

De gala también se vestirá una de las esquinas del Coliseum. El valencianismo retiró las 750 entradas de las que disponía el club en la zona visitante. Lo bueno es que serán más. La afición se ha buscado la vida para comprar localidades en Getafe y serán más de mil los valencianistas que animen al equipo en tierras madrileñas. Nadie se lo quiere perder. Acompaña el sitio, el día, la hora, la comodidad del transporte y, sobre todo, el Valencia. Los de Marcelino llegan invictos con hambre de mantener esa racha ganadora en los últimos cuatro partidos de 2017.

El problema es que delante habrá un rival que no lo va a poner nada fácil. El Getafe de Pepe Bordalás está dando un alto rendimiento en el Coliseum y encadena dos triunfos seguidos ante su afición. Contra el Alavés (4-1) y la Real (2-1). Además, como se ha encargado Marcelino de recordarle a los jugadores, los azulones golearon al Villarreal (4-0) y solo se dejaron ganar por el Barça y el Madrid en los minutos finales. Destacan por su fortaleza física, son el equipo que comete más faltas de la Liga y juegan con la tranquilidad de tener un colchón de ocho puntos respecto al descenso. Por cierto, pita un catalán. Medié Jiménez. Ojito. Marcelino avisa. No será nada fácil, pero menos todavía es ganarle a este Valencia. Es su partido. Es su Liga.