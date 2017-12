Rafa Mir: su situación en el Valencia llega a un punto crítico

Tenía que pasar y pasó. El Valencia CF sentó por primera vez a Rafa Mir en el banquillo de los suplentes en el partido de este sábado ante el Olot. El delantero, máximo goleador del filial con 15 goles durante esta temporada, segundo máximo artillero de toda la Segunda División B, acaba contrato el próximo 30 de junio y el club todavía no ha llegado a un acuerdo para su renovación.

Hasta ahora Rafa Mir ha sido titular en todos los partidos de la liga a pesar de que esas negociaciones no iban por buen camino y que el pasado verano estuvo cerca de salir. El técnico Miguel Grau, todo apunta que por decisión del club, lo dejó fuera del equipo por primera vez después de marcar los dos goles del Valencia Mestalla en el último partido ante el Elche. La situación era inevitable por la situación que vive el delantero del Valencia en los últimos meses y con las negociaciones casi rotas, sin punto de retorno. El club, aparentemente ha decidido sentar al jugador para dar minutos y formación a otros jugadores por los que sí apuesta en el filial.

También podría interpretarse como una medida de presión para el jugador, aunque es muy difícil que a día de hoy ambas posturan se acerquen y el delantero acabe renovando.

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, ya movió ficha y se reunió personalmente con su agente hace unas semanas para intentar desbloquear su situación en el Valencia CF. El mes de diciembre se antoja clave para el futuro del jugador, ya que a partir del 1 de enero puede negociar con cualquier club para marcharse. El Real Madrid siempre ha estado interesado en sus servicios y dada la situación deportiva de su equipo filial -ronda el descenso a Tercera- no se descarta que hagan una apuesta económica por él en el mismo mercado de invierno.

Marcelino también comentó sobre la situación del canterano y dijo que «hasta que no se solucione su situación contractual no va a jugar con el primer equipo». Es habitual ver al técnico del primer equipo llamar a delanteros para completar los entrenamientos y entre ellos ya no está Mir. Jordi Sánchez o Fran Toro ya se han entrenado varias veces con el asturiano.

Rafa Mir no fue titular por primera vez aunque saltó al césped en el minuto 70 y disputó los últimos veinte del partido cuando el Valencia Mestalla buscaba a la desesperada el gol de la victoria. Los de Miguel Grau empataron 1-1 en el Antonio Puchades contra la UE Olot.

Máximo artillero del filial

El delantero suma 15 goles en 17 jornadas y es el segundo máximo goleador de toda la Segunda División B. No le faltarán ofertas al joven punta de 20 años si finalmente no renueva con el Valencia CF.