La rajada de Parejo tras la derrota en Getafe

Dani Parejo, capitán del Valencia CF, criticó tras la derrota en el campo del Getafe el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez, en los micrófonos de Bein Sports. Las declaraciones del '10' son las siguientes.

Pregunta. ¿Qué balance haces de esta derrota?

Respuesta. Sí, es verdad que es la primera derrota de la temporada, sabíamos que iba a ser un campo muy difícil, no quiero poner excusa ni quiero que suene como una, pero para ser la mejor liga del mundo, no se puede jugar en un campo así, con las condiciones en las que estaba. Les felicito porque nos han ganado, aunque creo que no ha sido un resultado justo, pero así es el fútbol.

P. ¿De qué condiciones hablas?

R. El balón no corría, el campo estaba muy seco, durante una semana no habrán mantenido el campo. El aficionado viene a ver un espectáculo, pero estas no son condiciones para ello. No se ve así un gran fútbol donde debe ganar el mejor.

P. Hay que rehacerse en el próximo encuentro, ¿no?

R. Hay que pensar en el próximo partido, jugamos en casa contra el Celta y tenemos que seguir sumando.