Ángel Torres: "No estamos muy contentos con el césped" I. HERNÁNDEZ

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, fue uno de los protagonistas del programa de Onda Cero 'El Transistor', donde admitió que no estaba contento con el estado del césped. A la conclusión del partido, el capitán del Valencia CF, Dani Parejo, no se excusó por la derrota por el estado del terreno de juego, pero sí afirmó que no estaba en las mejores condiciones, como confirma el mandatario del conjunto azulón.

"Es verdad que hay que decirlo, no estamos muy contentos después de gastarnos un dineral. Hay que pensar que este campo es muy abierto, llevamos dos o tres noches en las que ha caído una helada tremenda. Estamos intentando mejorar, pero no tenemos calefacción. El césped es nuevo, lleva tres meses y medio y no estoy contento. Posiblemente, dentro de un mes o cuando tengamos un parón haya que cambiarlo. Pero esto está abierto, aquí hiela", afirmó Ángel Torres, antes de reconocer que "se puede tener mejor, vamos a intentar tener un césped mejor para que nadie se queje".