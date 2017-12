Marcelino: "Sandro es un buen jugador y conoce LaLiga"

Marcelino García Toral ha analizado en una entrevista en Radio Marca el momento del Valencia CF. El arranque de temporada, la derrota en Getafe, los objetivos de la temporada... y el mercado de fichajes. Y entre ellos ha hablado de Sandro, del que dice que "es un buen futbolista y que conoce LaLiga" aunque confesó que "no voy a hablar de ningún jugador que no esté aquí".

Del mercado de invierno, el entrenador valencianista aseguró: "La puerta de momento está cerrada, cuando se abra, veremos qué es lo más positivo para el equipo. Pero para nosotros los protagonistas son los jugadores que tenemos en la plantilla, que merecen todo nuestro agradecimiento por lo que están haciendo. Hay fechas para todo y ahora lo prioritario para mí es la competición, analizar por qué hemos perdido en Getafe. Cuando llegue el mercado, valoraremos qué es lo que debemos hacer".



Estas son sus declaraciones:

Le cuesta dormir después de perder

Siempre me cuesta tras los encuentros y tras una derrota un poco más. Me dormí sobre las 3.30 y me desperté varias veces. No soy de mucho dormir.

El césped del Coliseum

Los jugadores se quejaron al volver del calentamiento y cuando llegamos al campo y lo fuimos a ver. Pero quiero dejar claro que no se puede contemplar el césped como una excusa para perder el partido. Y nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a las condiciones de cada partido. La Liga es la responsable de que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Quisimos regar el campo, pero no se hizo. Tenemos que felicitar al Getafe que hizo más merecimientos para ganar, quiero que quede clarísimo.

La polémica arbitral

Cuando sucede una acción como la del Valencia-Barcelona es normal que se hable de ello. La tecnología nos ayudaría establecer más justicia en estas situaciones, que son casi imposibles de ver para el juez de línea. Yo vi que había entrado, pero porque mi perspectiva era ideal.



La temporada del Valencia

Mucho mejor de lo que esperábamos. Si nos hubieran dicho que en la jornada 14 estábamos así, todos lo hubiéramos firmado. Hemos hecho muy bien las cosas entre todos. Estamos orgullosos de esta plantilla y satisfechos de su actitud y rendimiento.

Ganar la Liga

Una cosa es la euforia en el entorno por el alto nivel competitivo del equipo y otro el rendimiento a largo plazo. Nosotros no miramos más allá, sólo el próximo partido. Ahora mismo no estamos en condiciones de luchar por el campeonato. Lo estaríamos si sumamos hasta el final números similares como hasta ahora, pero es tremendamente complicado. El Sevilla la pasada temporada acabó la primera vuelta segundo y luego tuvo dificultades para meterse en Champions. Hay que vivir el presente. Nosotros tenemos como referencia considerar cada partido como una final.

¿Había vivido un ambiente como el de la llegada a Mestalla el día del Barcelona?

No, no había vivido un ambiente así nunca.

Confección de la plantilla

Hay que analizar las dos temporadas anteriores y buscar los motivos por los que hay que modificar la dinámica, identificarlos. Y prescindir de un grueso amplio de la plantilla para meter en el vestuario un ambiente nuevo y positivo.

Fichajes en el mercado de enero

El nuevo Valencia

El rigor y la forma de trabajar en la alta estructura de la sociedad tiene incidencia en los resultados del equipo. El propietario cambió al director deportivo, al director general y luego vinimos nosotros.

El juego del equipo en el Coliseum

Tenemos que mejorar muchas facetas del juego y contra el Getafe, un equipo replegado, tuvimos dificultades para crear ocasiones de gol. También pudimos evitar errores como el que supuso el gol del Getafe. Buscamos pulir esas cosas y para ello tenemos que convencer a los jugadores de que hay aspectos que mejorar y ser lo más ambiciosos posible

¿No estar en competición europea ayuda?

Eso nunca viene bien.

¿Renunciarías a la Copa por seguir a este ritmo en la Liga?

Tendremos que hacer cambios porque no vamos a jugar con el mismo 11 todos los partidos porque el riesgo de lesión y de bajar el rendimiento será más amplio. Pero para eso está la plantilla, para ir dosificando.

La Copa del Rey

Pare el Valencia es una ilusión y una obligación. Es lo que nos exige la afición y la historia del equipo.

La situación de Zaza, que juega 'lesionado'

Esa situación la sabemos desde la pretemporada. El Valencia no ha buscado un delantero, si lo hubiera querido, lo habría traído en verano. Pero el club y el entrenador hemos decidido confiar en los atacantes que tenemos.

Eres entrenador y manager deportivo del club

Cuando decidimos venir aquí consideramos que era muy importante tener poder de decisión en la confección de la plantilla, que nuestra opinión fuera valorada e importante. Participamos en el tramo final de las decisiones.

¿Habló con Lim para hacer un esfuerzo para que Guedes se quede?

Hablamos de la mayoría, por no decir de la totalidad de jugadores de la plantilla. Desde el punto de vista deportivo y humano, encaja perfectamente en lo que es nuestra idea de juego. Tiene calidad y un gran futuro por delante. El cuerpo técnico estaría encantado de contar Guedes está temporada y la próxima. Pero es el Valencia el que debe decidir si puede hacerlo patrimonialmente".

Negredo

De los jugadores cedidos no hablamos de ninguno

Sandro

Es un buen futbolista español y que conoce la Liga. No voy a hablar de ningún jugador que no esté aquí.

Favoritos para ganar la Liga

Es difícil valorar cuál tiene más posibilidades. Los que nos hemos metido ahí somos nosotros. Barcelona, Real Madrid, Atlético y Sevilla llevan años estando ahí. Al Barcelona le podemos considerar un poco más favoritos que al resto. Yo también pienso que la plantilla del Real Madrid es inferior a la de la temporada pasada, ha perdido potencial respecto al curso pasado.

Marcos Llorente

Es muy buen futbolista que está teniendo pocas oportunidades.