Marcelino corrige errores por líneas sin Garay

El central del Valencia, Ezequiel Garay, no ha entrenado con el equipo por segundo día consecutivo de la semana y sus opciones de jugar el sábado contra el Celta de Vigo se reducen. Las molestias en el costado no remiten y, después de una semana y media sin entrenar, vuelve a ser duda. El jugador se sometió a pruebas médicas tras el partido contra el Barcelona que confirmaron una lesión en la musculatura oblicua del abdomen. De confirmarse la baja, Marcelino tendría que echar mano de nuevo de la pareja formada por Gabriel Paulista y Rúben Vezo que no llegó a convencer contra el Getafe.

El técnico asume los errores del Coliseum y, de hecho, ha dividido al grupo en dos para corregir fallos por líneas. Por un lado estaba la defensa y por otro el ataque. El asturiano ha machacado los movimientos defensivos con dos líneas de cuatro. Una con Nacho Vidal, Iñaki Pardo, Zotko y Lato y la otra con Montoya, Vezo, Paulista y Gayà. Posteriormente también ha trabajado con el grupo de ataque en el que estaba Hugo Guillamón completando el doble pivote junto a Parejo, Kondogbia y Maksimovic. Ambos bloques se juntaron al final del entrenamiento para poner en práctica todos los conceptos tácticos en un partido reducido.