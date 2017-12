Pedrerol ataca a Marcelino: "El Valencia puede hacer una temporada grande, no lo estropees"

Josep Pedrerol, presentador de Jugones y El Chiringuito, programas de televisión de La Sexta y Mega, ha cargado duramente contra el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral. Y todo porque en una entrevista concedido al Radio Marca, al técnico asturiano le preguntaron si consideraba que el conjunto blanco había perdido potencial esta temporada respecto a la pasada, y respondió que ha perdido potencial.



Y esta respuesta debe haber enfadado al club blanco porque sus periodistas afines, entre los que se encuentra Pedrerol, han atacado duramente a Marcelino. En su editorial en Jugones, el presentador catalán ha llegado a decir que el técnico del conjunto de Mestalla debe actuar con humildad y sin levantar la voz y remata diciéndole "no lo estropees".



Este ha sido el duro editorial de Pedrerol contra Marcelino por dar su opinión sobre el Real Madrid:



"Hay que ser más prudente Marcelino, no se puede meter uno en casa ajena porque te pueden pintar la cara. Zidane ha sido elegante, muy elegante en su respuesta, como siempre. Jamás se le ocurriría juzgar a la plantilla del Valencia ni hablar de la planificación del Valencia ni dudar del trabajo de Marcelino, el técnico del Valencia. Se ha equivocado, bastante tiene con lo suyo, ha vuelto la ilusión a Valencia, el equipo juega bien, muy bien, y está a solo cinco puntos del Barça, hay que aprovechar el momento, han sido años demasiado duros, de peleas por evitar el descenso y ahora toca actuar con prudencia, con humildad, con trabajo, con mucho trabajo, sin levantar la voz, pasito a pasito. El Valencia puede hacer una temporada grande, muy grande, y la afición se lo merece, Marcelino, no lo estropees".





