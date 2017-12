Tebas anuncia investigación por el mal estado del césped de Getafe tras el partido ante el Valencia CF

La polémica sobre el mal estado del césped del estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe sigue generando comentarios. De ello ya se quejó el capitán del Valencia CF, Dani Parejo, al término del encuentro que terminó con victoria local por 1-0, y ahora el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en declaraciones al programa El Partidazo de Cope, ha anunciado que ha pedido un informe para saber si el Getafe ha actuado de manera deliberada o si el mal estado del terreno de juego se debe al mal tiempo.

Esta es la conversación que Javier Tebas mantuvo con el periodista Juanma Castaño al respecto cuando el presidente de la LFP señaló que uno de los partidos que vio por televisión el pasado fin de semana fue el Getafe-Valencia:

Juanma Castaño: ¿Y no le apetecía ir a ver el partido en directo para ver si lo del césped del estadio es para tanto?

Javier Tebas: Justo al terminar el partido pedimos un informe del estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, igual que lo pedimos tras el partido entre el Getafe y el Barcelona.

Juanma Castaño: Pero puede ser que el campo esté mal porque hay heladas o mal tiempo, ¿o cree que puede haber algo de manera deliberada por parte del Getafe?

Javier Tebas: Esa pregunta tiene mucha miga, no lo sé, lo veremos, ha habido heladas en toda España y no sé si el campo está bien o mal, desde luego en el resto de España no ha habido quejas por el estado del campo por parte del equipo contrario y habrá que ver los motivos por los que el campo podía estar mal, porque a estas horas no tengo la seguridad.

Juanma Castaño: ¿Y en qué consiste la investigación, qué le puede pasar si se demuestra que ha hecho algo para que el campo esté mal?

Javier Tebas: Deportivamente nada, económicamente puede tener algún expediente por el tema de televisión y bueno, esto es un aviso porque tenemos que cuidar la imagen del fútbol y que los partidos se tienen que jugar con las mejores condiciones y hablaríamos con el Getafe.

Al respecto, el presidente del Getafe, Ángel Torres, admitía después del partido los problemas que están teniendo con el terreno de juego.