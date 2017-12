Fichajes: Maksimovic no tiene claro su futuro en el Valencia CF

Nemanja Maksimovic no tiene claro su futuro inmediato en el Valencia. El centrocampista serbio no cuenta con muchos minutos en el cuadro de Marcelino y podría salir cedido en el próximo mercado de invierno. Sobre esa posibilidad habló en una entrevista para el medio de su país Hotsport. El jugador reconoció que si sale del Valencia en el próximo mercado de invierno será a un equipo de la liga española para seguir con su adaptación.

«Si me voy cedido en el mercado de invierno es probable que sea a otro equipo de España, para seguir adaptándome al idioma y el estilo de juego, ya que creo que es lo mejor» recalcó el futbolista. El jugador de 22 años también está interesado en jugar más tiempo en los próximos meses para tener opciones de ir con Serbia al Mundial que se celebra el próximo verano en Rusia. «Como todos los jugadores, espero estar en una lista de convocados para Rusia, pero depende mucho de mí. Debería comenzar a jugar más para esperar ser convocado para el Mundial».

En la lista del mes pasado, Maksimovic entró por la lesión de un compañero de la selección y jugó todo el partido como ´6´ frente a Corea del Sur, en un partido que terminó 2-0 para los suyos. Precisamente, Serbia está encuadrada en el grupo junto con Brasil. En el vestuario hay varios compa- ñeros brasileños, algunos con opciones de ir al Mundial como Neto o Paulista. «He estado bromeando con Neto, Gabriel y Pereira sobre el grupo de la Copa del Mundo. Nada terrible, todavía falta mucho, pero creo que habrá más burlas cuando se aproxime el partido». El propio futbolista añadió que tendrá que sentarse a hablar con el club y que decidirán lo mejor para él en su futuro inmediato. «Se ha vuelto normal para mí que me relacionen con varios clubes, pero ahora estoy aquí en Valencia. No juego mucho, pero estoy en la dinámica del equipo. Vamos a analizarlo todo bien y veremos, trabajaremos juntos».

Incluso se le preguntó por la posibilidad de ir al Estrella Roja de Belgrado, club con el que se le ha relacionado en Serbia. «En cuanto al interés del Estrella Roja, honestamente creo que es muy difícil. Si me voy, repito, será a España» recalcó. «Yo soy seguidor del Estrella Roja desde pequeño y me crié en el club, pero creo que en este momento pensar en volver no es realista». Maksimovic no tendría problemas en recalar en otro equipo de la Primera División para seguir creciendo a base de minutos. Equipos de la mitad de la clasificación estarían interesados en el internacional serbio para reforzar la medular. Desde el club creen que un equipo con una dinámica positiva y no muy necesitado de puntos sería el sitio ideal para que el crecimiento deportivo del jugador sea bueno.

Hasta ahora, Maksimovic solo ha jugado 40 minutos en la competición liguera. En Copa del Rey sí ha completado los dos partidos, pero Marcelino casi siempre ha escogido un cambio que dejara a Carlos Soler en el medio antes que al serbio en la liga. Aún así, el joven jugador que llegó a coste cero y como último fichaje de Suso García Pitarch ha demostrado cualidades en el corte de balón y también ganas de mejorar desde su llegada al Valencia en el periodo estival.