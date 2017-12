El misterio de Sandro

Sandro Ramírez se ha vuelto a quedar fuera de la lista de convocados del Everton y ya es la tercera vez desde que llegó Sam Allardyce al banquillo toffee. El punta canario, pretendido por el Valencia para el próximo mercado invernal, verá por televisión el partido que el conjunto británico disputará a domicilio este jueves en la Europa League contra el Apollon chipriota. Su ausencia, además, se enmarca en una situación que es un tanto misteriosa. Mientras el club de Goodison Park no habla de ninguna lesión en los medios oficiales y sí lo hace en relación a la ausencia de otros futbolistas de la plantilla, el entrenador Sub-23 –es quien dirigirá al equipo ante la ausencia de Allardyce, que tiene una cita médica y no ha podido viajar– comentó ayer off the record que Sandro habría recibido un golpe y por eso no ha viajado con el resto de la expedición. El propio técnico explicó que este es el partido para aquellos jugadores que no están teniendo oportunidades, un escenario ideal para reivindicarse y hacer méritos para entrar en el equipo. Raro, raro.