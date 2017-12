Así es la máquina con la que se recupera Murillo

El defensa del Valencia CF, Jeison Murillo se recupera estos días de una intervención quirúrgica a la que se sometió en Alemania el pasado 28 de noviembre de una hernia tras lesionarse en el encuentro que el conjunto de Mestalla jugó ante el Espanyol en Cornellà.



Murillo ha sorprendido a los aficionados al publicar un vídeo en las redes sociales en el que ya aparece corriendo en lo que es una fase más de su proceso de recuperación. El futbolista colombiano aparece en las imágenes trotando sobre una cinta estática para correr, pero no es una cinta cualquiera, ya que se trata de una cinta antigravedad que posee el Valencia, y está hecha con tecnología de la NASA.





Así es la maquina en la que trabaja Murillo para regresar cuanto antes a las órdenes de Marcelino Es una cinta de correr que reduce la gravedad y por lo tanto, reduce el peso del atleta al correr. Muchos estudios han demostrado que el peso de los corredores al impactar en el suelo aumenta considerablemente hasta el punto que una persona de 75 kilogramos puede impactar en el suelo con una cara de más de 250 kilogramos en caca zancada.Y esto es lo que corrige la cinta antigravedad, es decir, al disminuir la gravedad y el peso del atleta, disminuye la fuerza con la que el atleta impacta con el suelo. En concreto, la máquina que dispone elhace que un corredor que pesa 75 kilogramos corra como si pesara 15.¿Qué se consigue con esto? De entrada, al reducir el peso del corredor se reduce el impacto en el organismo, fundamentalmente en las articulaciones. Esto permite que un deportista con lesiones leves no tenga que parar mientras se recupera, le permite hacer una recuperación activa y no perder entrenamientos y por lo tanto no pierde el estado de forma. En lesiones de ligamento cruzado, esta cinta antigravedad es de gran ayuda ya que son de larga duración y el deportista puede perder masa muscula. La cinta le permite seguir entrenando sin tener que parar y por lo tanto no perder masa muscular. En cualquier caso, este no es el caso de, que ha sido intervenido de una hernia y su recuperación se estima entre seis y ocho semanas.