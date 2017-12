Bruno, uno de los nuestros

En la Penya Valencianista per la Solidaritat creemos en la integración. Y en el respeto ´al otro´. No solo no apreciamos la diferencia, sino que creemos que valorar una cultura o forma de vida por encima de otras fomenta las desigualdades y aumenta el riesgo de fractura social. Es posible la convivencia armoniosa en sociedades que cuentan con diferencias étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas, y el afán por mantener la heterogeneidad cultural realza el valor de la diferencia y enriquece a la sociedad. Y pasamos de la ideología a la palabra, y de la palabra a los hechos.

Un hecho no suficientemente conocido en nuestra micro historia ha sido la extraordinaria implicación de un ex jugador del Valencia CF como Bruno Saltor en muchos de nuestros proyectos solidarios. Su honradez y compromiso en el terreno de juego solo ha sido superado por su conciencia de que las cosas con los que peor lo tienen pueden cambiar con nuestra ayuda. Con él conseguimos abanderar algunas iniciativas en las que él se implicó activamente y por eso siempre será ´uno de los nuestros´ allá donde se encuentre jugando.

En una de tantas en las que pudimos compartir su pasión, la Peña Valencianista per la Solidaritat en colaboración con ASIPREV (Asociación Subsahariana para la Integración y la Promoción del Retorno Voluntario) organizamos entre octubre y diciembre de 2009 la segunda Copa de la Integración que no era otra cosa sino una alternativa para colectivos en riesgo de exclusión social en la que participaron personas de diferentes nacionalidades, con las cuales se pretendía alternar la rutina diaria en combinación con actividades deportivas. Compitieron en ella equipos de diferentes países como Mali, Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, Ghana, Ecuador, Camerún, Argelia, un equipo combinado de África y un equipo integrado por la Agrupación de Peñas del Valencia Club de Fútbol. El campeonato se desarrolló siguiendo un sistema de liguilla y el vencedor final fue la selección española al vencer a la de Senegal.

Pero queremos que esta nueva colaboración sea un homenaje a nuestro gran Bruno. Corría el año 1993 y Manel Saltor, padre de Bruno y traumatólogo de prestigio, se marchó a Mozambique para formar parte de un proyecto de cooperación internacional. Bruno tenía entonces trece años de edad y eso nos da pistas de que ya desde muy pequeños Bruno y su hermano Albert han sido educados con valores solidarios. Proyectos en Colombia, en Angola y en muchos países más han sido el reclamo para que en distintas ocasiones Bruno haya hecho equipo con compañeros suyos de distintas etapas y hayan convertido el césped en el terreno de juego donde se cambian vidas.

El mismo mes de la celebración de nuestro torneo de integración, Bruno Saltor y Joaquín Sánchez participaban en la iniciativa del CEU San Pablo ´Autógrafo x kilo =alimentos para muchos´, en la que con sus autógrafos los futbolistas blanquinegros recogieron más de 350 kilos de comida para el Banco de Alimentos de València. En las instalaciones del centro universitario, los casi 300 estudiantes que participaron en el acto entregaron un mínimo de un kilo de comida envasada y no perecedera para que, a cambio, los dos jugadores les firmaran sendos autógrafos dedicados.

El Banco de Alimentos de València es una asociación que atiende mensualmente a 270 centros benéficos de la provincia, mediante la recogida, clasificación y posterior distribución de alimentos donados por empresas e instituciones. Entre 900 y 1.000 familias necesitadas y entre 200 y 300 transeúntes y sin techo son atendidos cada mes gracias a las aportaciones realizadas al Banco de Alimentos. Y es que con un equipo integrado por cracks de la solidaridad como Bruno, nuestras vitrinas no hacen más que llenarse de victorias solidarias.