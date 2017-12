La igualdad marca nuestro derbi

Valencia y Antonio Puchades en busca de llevarse los tres puntos en el derbi de la ciudad. Las levantinistas desean prolongar su racha y sumar su tercera victoria consecutiva, mientras que las valencianistas tratarán de cortar la racha de dos partidos sin conocer la victoria.

Antonio Puchades Jesús Oliva. Las locales, en cambio, con una victoria, reducirían las distancias con las levantinistas, que ahora mismo es de cuatro puntos. Además, se reengancharían a la parte alta de la clasificación tras caer esta semana la sexto puesto. Se espera un lleno hasta la bandera de aficionados para presenciar un encuentro de suma importancia para ambos equipos. La victoria visitante sería un golpe en la mesa y un duro revés para las chicas de.



El Levante venció al Athletic Club en la jornada intersemanal y se situaron cuartas, a dos puntos de las ´leonas´, por lo que una victoria metería presión a las bilbaínas y también dejaría a las granotas en un tercer puesto virtual, a falta del partido del Athletic.

La polémica que hubo durante los últimos días por no jugar en Mestalla como el año pasado, cuando se congregaron 17.000 personas, no ha cambiado el ánimo de unas jugadoras que durante la semana centraron sus palabras en torno al partido de hoy. El entrenador visitante Andrés Tudela convocó ayer a toda su plantilla, a excepción de su máxima goleadora Charlyn, que vio la quinta amarilla y no podrá jugar el derbi femenino.





Antes del partido dará la convocatoria definitiva. A lo largo de la semana ha mantenido en secreto el estado de varias jugadoras que en principio son dudas por problemas físicos. La gran duda será quien sustituirá a una jugadora de vital importancia como Charlyn , máxima anotadora de toda la Liga Iberdrola. Jessica podría ser la referencia ofensiva de las levantinistas en el Puchades. En el Valencia, Jesús Oliva dará continuidad al equipo que jugó frente al Rayo Vallecano pese a la derrota por 4-2. El técnico ya dijo durante el acto de presentación del partido del jueves que está contento con el rendimiento de las suyas y que solo hay que corregir ciertos errores que cuestan goles, como por ejemplo el balón parado.

El Levante llega en mejor dinámica al derbi que el Valencia, pero la baja de la goleadora Charlyn y que el partido se dispute en el Antonio Puchades igualan al máximo las fuerzas del derbi. En los últimos siete partidos entre ambos equipos, dos victorias para cada bando y tres empates marcan una dinámica de gran igualdad en cuanto a resultados. Hoy podría decantarse esa balanza o prolongar la igualdad total de un partido que cada año tiene mayor expectación.