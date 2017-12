Valencia - Levante, cruce de dinámicas en un derbi sin memoria

Valencia y Levante Femenino llegan al derbi de este sábado con dinámicas muy distintas. Las blanquinegras vienen después de una dura derrota frente al Rayo Vallecano, mientras que las granotas aspiran a seguir con la buena dinámica tras vencer al Athletic por 3-2 en Buñol. Pero si algo caracteriza los derbis es que son partidos especiales donde las rachas anteriores no sirven.

Este jueves se presentó en la sala de prensa de Paterna de forma oficial el partido entre los dos equipos femeninos más importantes de la Comunitat Valenciana. Hubo una rueda de prensa conjunta de los entrenadores Jesús Oliva y Andrés Tudela y con la presencia de las jugadoras valencianistas Ivana Andrés, Gio Carreras, Carol Férez y Sandra Hernández y las levantinistas Sonia Prim, Alharilla, Maitane y Natalia Ramos.

Los entrenadores fueron los primeros en valorar la previa del derbi de la ciudad de València. Los últimos partidos de ambos equipos coparon el aparatado deportivo. El técnico levantinista Andrés Tudela dijo que «llegamos tras dos victorias y esto es importante para nuestras jugadoras. La tendencia ahora poco tiene que ver».

Jesús Oliva, técnico del Valencia Femenino, también comentó que «mi equipo está preparado para este derbi. Nosotros estamos bien, es cierto que contra el Rayo hemos dado un bajón, pero estoy contento por el juego del equipo». Otra de las noticias será la baja de la máxima goleadora de la Liga Iberdrola Charlyn, que vio la quinta amarilla frente al Athletic Club. Tudela afirmó que «es una baja importante, no se puede negar. Intentaremos tomar alguna decisión, establecer un plan para que esto no se note».

En cambio, el técnico local se alegró de que la peligrosa delantera no estuviera presente en el derbi. «Sabemos que es una jugadora importante para el Levante. Si no juega bienvenido sea, claro que para el Valencia si no está, mejor. Aunque si ella no está habrá otra que pueda jugar para estar en un alto nivel». En cuanto a la polémica por no jugar en Mestalla, ninguno de los dos entrenadores quiso hacer mención al tema y se centraron en lo meramente deportivo, dando por zanjado uno de los temas más recurrentes de los últimos días.

El Levante llega al partido tras dos victorias seguidas, todo lo contrario que el Valencia, que suma un empate y una derrota en sus dos últimos. Pase lo que pase en el derbi, las dinámicas de los dos equipos han dejado al Levante con cuatro puntos de diferencia y por delante del Valencia en la clasificación. El Valencia se sitúa sexto con 18 puntos, mientras que el Levante se sitúa cuarto con 22. Pese a que las levantinistas llegan mejor al partido y ligeras favoritas por sensaciones, la baja de Charlyn y jugar fuera de casa iguala al máximo las fuerzas de ambos equipos.

Los partidos entre Valencia y Levante llevan varias temporadas con una igualdad máxima. El 6-0 de la temporada pasada fue un espejismo en cuanto a la competitividad de los choques entre las dos escuadras. De hecho, en los últimos siete enfrentamientos entre los dos equipos han habido tres empates y dos victorias para cada lado.

Sin duda, el Antonio Puchades presentará una gran entrada para ver un duelo regional en el que el Valencia quiere recuperar las buenas sensaciones con una victoria en casa que le reenganche a la parte alta de la clasificación, mientras el Levante busca dar un golpe en la mesa con la tercera victoria consecutiva. Un triunfo que dejaría al Valencia a siete puntos en la tabla de la Liga Iberdrola.